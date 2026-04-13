Fuertes lluvias provocan crecida de ríos y afectaciones en Bocas del Toro y la comarca Ngäbe Buglé

Se monitoreo constante ante el incremento de los caudales, al tiempo que reiteró el llamado a la población a seguir las medidas de prevención para evitar incidentes.

Las intensas lluvias registradas durante el fin de semana han generado afectaciones en la provincia de Bocas del Toro y en sectores de la comarca Ngäbe Buglé, donde varias quebradas y ríos se han desbordado, impactando parcialmente algunas viviendas.

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) informó que se mantiene en monitoreo constante ante el incremento de los caudales, al tiempo que reiteró el llamado a la población a seguir las medidas de prevención para evitar incidentes.

“Los ríos están acrecentados y turbios, tanto en el lado de la comarca como aquí directamente en la provincia, específicamente el río Changuinola y el río Guabito, que se mantienen turbios, levemente acrecentados, y las quebradas igual”, señaló Sandra Blake, directora regional del Sinaproc.

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De acuerdo con la entidad, los equipos se encuentran en coordinación con líderes comunitarios y autoridades locales, quienes hasta el momento no reportan situaciones de emergencia mayores, pese a las condiciones climáticas.

No obstante, las autoridades advirtieron que continuarán con la vigilancia permanente en las zonas vulnerables, debido a la posibilidad de nuevas lluvias en las próximas horas.

El Sinaproc reiteró el llamado a la ciudadanía a evitar cruzar ríos o quebradas crecidas, mantenerse informados a través de los canales oficiales y acatar las recomendaciones emitidas para prevenir situaciones de riesgo.

Con información de Nixon Miranda