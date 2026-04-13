Clases seguirán suspendidas en zonas afectadas por fuertes lluvias en Bocas del Toro y Veraguas

El Ministerio de Educación (Meduca) explicó que la medida busca salvaguardar la seguridad de estudiantes, docentes y personal administrativo, y que se mantendrá hasta que mejoren las condiciones climáticas.

La suspensión de clases en el norte de Santa Fe, en la provincia de Veraguas, se mantiene bajo evaluación por parte de las autoridades educativas, debido a las afectaciones provocadas por las lluvias y el aumento del caudal de los ríos, que continúan representando un riesgo para estudiantes y docentes.

Según los reportes, una de las situaciones más críticas se registra en la escuela de Guásaro, donde se ha reportado inundación en las aulas, además de daños en el sistema de acueducto rural, dejando a la comunidad educativa sin acceso regular a agua potable. Esta situación ha obligado a utilizar el agua disponible únicamente para la preparación de alimentos.

María Pimental, directora regional de Educación, indicó que, además de las afectaciones en la infraestructura, el desbordamiento de ríos dificulta el traslado seguro de los estudiantes y docentes hacia los centros educativos, lo que ha motivado la continuidad de la medida preventiva. En total, al menos 10 centros escolares en esta región se mantienen sin clases.

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Por otro lado, en la provincia de Bocas del Toro, el mal tiempo también ha obligado a suspender las clases en al menos 15 centros educativos, incluyendo escuelas en comunidades como Quebrada Canela, Bisira #3, Alto Dos Caños, San San Mona, San San Medio, entre otras áreas.

Anaica Lezcano, directora regional del Ministerio de Educación (Meduca) explicó que la medida busca salvaguardar la seguridad de estudiantes, docentes y personal administrativo, y que se mantendrá hasta que mejoren las condiciones climáticas.

“Esta medida se mantendrá en la medida que el tiempo mejore en estas regiones”, subrayó la funcionaria.

Señaló que se mantiene un monitoreo constante en coordinación con el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), así como con directores y supervisores de las zonas afectadas.

El Meduca exhortó a la comunidad educativa a mantenerse informada a través de los canales oficiales, donde se estará anunciando oportunamente la reanudación de las clases en las áreas impactadas.

El Instituto de Meteorología e Hidrología mantiene activo un aviso de vigilancia por fuertes lluvias en estas regiones, mientras equipos de emergencia intentan llegar a las zonas afectadas para evaluar las áreas bajo riesgo y con afectaciones.

Información de Ney Castillo y Nixón Miranda

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