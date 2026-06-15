Mundial 2026 | Panamá vs Ghana: Harvey y Andrade, listos para el debut: "Sabemos por dónde hacerle daño a Ghana"

Panamá/La Selección de Panamá afina los últimos detalles para su esperado debut ante Ghana y los jugadores aseguran que el equipo llega concentrado, motivado y con un plan claro para afrontar el compromiso del miércoles 17 de junio en Toronto, Canadá.

Durante la rueda de prensa celebrada este lunes 15 de junio, los seleccionados Carlos Harvey y Andrés Andrade destacaron el trabajo realizado durante los entrenamientos y la confianza que existe dentro del grupo para iniciar con buen pie su participación en la Copa del Mundo 2026.

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Harvey —mediocampista del Minnesota United FC de la MLS— confirmó que ya superó las molestias físicas que lo aquejaban en días anteriores y que está listo para competir. "Me siento bien físicamente. Ya estoy al 100%. Había tenido una molestia, pero ya ahorita me siento mucho mejor y listo para el partido el miércoles", aseguró el polivalente centrocampista de 26 años. Además, el jugador reveló la zona del campo en la que se siente más cómodo de cara al partido: "Me sentiría bien jugando en el medio, mi posición natural. Sabemos que Ghana tiene jugadores fuertes y rápidos, por lo cual debemos reforzar esa zona", puntualizó.

Por su parte, Andrés Andrade —defensor del LASK Linz de la Bundesliga austriaca— también abordó el trabajo mental que ha realizado para llegar en óptimas condiciones al torneo. El zaguero de 27 años enfatizó el ambiente de igualdad y compromiso que reina en el vestuario bajo las órdenes de Thomas Christiansen: "Nadie se siente más que nadie, todos podemos hacer el mismo trabajo", afirmó. El defensor también dejó claro cuál es el objetivo del equipo en esta Copa del Mundo: "El objetivo es claro, estamos en una Copa del Mundo y lo que pasó en Rusia 2018 se queda atrás. Hay una nueva generación que viene haciendo las cosas bien y como objetivos tenemos competir, dejar la portería en cero y avanzar de ronda".

Los seleccionados coincidieron en que Ghana será un rival exigente, especialmente por la velocidad y calidad de sus jugadores en ataque. Sin embargo, señalaron que el cuerpo técnico ha estudiado a profundidad al adversario y que Panamá buscará aprovechar sus oportunidades. "Sabemos lo que tenemos que hacer el día miércoles. Estamos conscientes de que no va a ser un partido fácil, pero hemos venido entrenando muy bien con el profe. Sabemos por dónde podemos hacerle daño a Ghana y trataremos de aprovechar nuestras oportunidades", puntualizó Andrade.

Ghana vs. Panamá se disputará el miércoles 17 de junio a las 6:00 p.m. en el BMO Field de Toronto. El partido podrá seguirse en Panamá a través de TVN, TVMAX, TVN Pass y TVN Radio 96.5 FM.