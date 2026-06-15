Clima en Panamá: Incursiones nubosas generarán lluvias en el Caribe y sectores del Pacífico

Se mantiene un aviso de vigilancia por lluvias hasta este martes 16 de junio.

Ciudad de Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) informó que para este lunes 15 de junio se prevén lluvias y aguaceros en distintos sectores del país, principalmente durante la mañana y la tarde, producto de incursiones nubosas y el calentamiento diurno.

Durante las primeras horas de la mañana, se esperan incursiones nubosas sobre las costas y tierra firme del Caribe, acompañadas de lluvias con episodios de aguaceros. En el Pacífico, podrían registrarse lluvias asociadas a incursiones nubosas en el sur de Azuero y Darién.

Para la tarde, el calentamiento diurno favorecerá el desarrollo de aguaceros aislados con posibles descargas eléctricas sobre la provincia de Chiriquí, la comarca Ngäbe Buglé, Veraguas, Panamá Oeste, Panamá y Darién.

En horas de la noche, las lluvias se concentrarán principalmente en zonas marítimas, mientras que en el resto del territorio nacional no se prevén eventos lluviosos significativos.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas oscilarán entre 12 °C y 18 °C en la cordillera Central, mientras que en el resto del país se ubicarán entre 23 °C y 25 °C. Las temperaturas máximas alcanzarán entre 29 °C y 33 °C en el Pacífico; de 27 °C a 30 °C en el Caribe; y de 20 °C a 26 °C en la cordillera Central.

Respecto al viento, durante el día predominarán vientos variables de componente noreste a noroeste y del sur, con velocidades sostenidas entre 10 y 20 kilómetros por hora.

En las condiciones marítimas, el Imhpa indicó que el litoral Caribe presentará olas de 1.50 a 1.80 metros de altura y periodos de 8 a 10 segundos, manteniéndose bajo condiciones de advertencia y con aviso de vigilancia vigente. En el litoral Pacífico, las olas estarán entre 0.90 y 1.30 metros de altura, con periodos de 11 a 16 segundos, bajo condiciones favorables.

Por otra parte, los índices máximos de radiación UV-B se mantendrán entre moderados y muy altos en el país, con valores de 5 a 9, por lo que se recomienda adoptar medidas de protección solar durante las horas de mayor exposición.

Se mantiene un aviso de vigilancia por lluvias hasta este martes 16 de junio.

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