Rector interino de la Unachi promete elecciones transparentes y pide a Mulino mesa técnica por crisis financiera

Consultado sobre las investigaciones que reposan en el Ministerio Público relacionadas con la gestión anterior, González Beerman aseguró que la universidad mantendrá apertura total para facilitar la información requerida por las autoridades.

Chiriquí/El rector interino de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), Pedro González Beerman, anunció que solicitaron a la Contraloría General de la República la realización de una auditoría forense y pidieron al presidente José Raúl Mulino la conformación de una mesa técnica para atender la situación financiera y administrativa que atraviesa la casa de estudios superiores.

González Beerman, designado por el Consejo General Universitario (CGU) para dirigir la institución hasta el próximo 31 de agosto, afirmó que una de sus principales responsabilidades será garantizar un proceso electoral transparente que permita escoger a las nuevas autoridades universitarias.

Auditoría forense

El rector interino informó que el pasado viernes elevaron ante la Contraloría una solicitud para realizar una auditoría forense que abarque el periodo comprendido entre 2013 y 2026, con el objetivo de esclarecer dudas sobre el manejo administrativo y financiero de la institución.

Explicó que la Contraloría ya había desarrollado una auditoría correspondiente al periodo 2013-2024, pero hasta el momento la universidad no ha recibido el informe final.

Según González Beerman, la nueva auditoría busca determinar posibles responsabilidades y fortalecer la transparencia institucional.

Crisis financiera

Además de la auditoría, la administración interina publicó una carta abierta dirigida al presidente José Raúl Mulino para solicitar la creación de una mesa técnica con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a fin de evaluar ajustes financieros y presupuestarios que permitan la continuidad de las operaciones universitarias.

La solicitud surge luego de que funcionarios de la Unachi no recibieran oportunamente sus salarios correspondientes a la última quincena.

De acuerdo con González Beerman, la situación también ha provocado retrasos en pagos a acreedores y entidades bancarias.

La carta señala que existen tres quincenas pendientes de pago a acreedores, lo que podría afectar compromisos financieros de los trabajadores, como hipotecas y préstamos.

El rector explicó que los fondos son descontados a los funcionarios, pero las transferencias correspondientes a bancos y acreedores no se han completado.

Tenemos un problema con los bancos; pueden peligrar que nuestros colaboradores pierdan estos bienes”, advirtió.

Investigaciones del Ministerio Público

Consultado sobre las investigaciones que reposan en el Ministerio Público relacionadas con la gestión anterior, González Beerman aseguró que la universidad mantendrá apertura total para facilitar la información requerida por las autoridades.

Aunque reconoció la existencia de investigaciones, indicó que la auditoría forense permitirá esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

“La universidad está abierta para dar a conocer toda la información necesaria en estas investigaciones”, manifestó.

El rector interino también respondió a sectores estudiantiles que habían solicitado la renuncia de todas las autoridades universitarias tras la salida de la exrectora Etelvina de Bonagas.

Según explicó, las normas universitarias establecen una sucesión administrativa que impide dejar a la institución sin autoridades.

Agregó que el Tribunal Electoral Universitario ya convocó a elecciones y que durante esta semana se desarrollará el periodo de postulaciones de candidatos.

El proceso electoral se extenderá por aproximadamente dos meses y busca legitimar a las nuevas autoridades universitarias.

Aunque participó como candidato a rector en las elecciones de 2023, González Beerman evitó confirmar una nueva aspiración y señaló que su prioridad actual es conducir el proceso de transición.

El rector interino aseguró que la meta es recuperar la confianza de la comunidad universitaria y fortalecer la transparencia en la institución, en medio de los cuestionamientos que han marcado los últimos meses en la Unachi.

Otras notas que le pueden interesar: