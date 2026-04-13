Conductores de plataformas digitales de transporte piden a la ATTT subsidio y alertan por inseguridad

El vocero de estos conductores indicó que la intención es que la ATTT cuente con un registro completo de los que laboran bajo estas plataformas digitales. A nivel nacional unos 20 mil conductores estarían bajo estas plataformas.

Panamá/Conductores de plataformas digitales de transporte solicitaron ser incluidos en el subsidio de combustible durante una reunión sostenida este lunes con el director de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), Nicolás Brea.

El encuentro también sirvió para exponer preocupaciones en materia de seguridad. Los conductores plantearon que “desde 2019 a la fecha, 25 conductores de plataformas digitales han perdido la vida”, además de reportar casos de robos, asaltos, secuestros y agresiones contra mujeres.

A su salida, indicaron que el diálogo continuará tras la instalación de mesas de trabajo, en las que buscan avanzar en soluciones concretas para el sector.

Omar Jaén, vocero del grupo, explicó que propusieron formalizar su situación ante la autoridad. “Le sugerimos que nosotros teníamos toda la disponibilidad de presentarnos como conductores y empezar a anotarnos, inscribirnos en la Autoridad del Tránsito para que seamos considerados como conductores dentro del sistema que actualmente no lo estamos”, afirmó.

Según detalló, la intención es que la institución cuente con un registro completo. “Entonces nosotros mismos voluntariamente estamos dispuestos a llenar esa base de datos”, indicó, al señalar que actualmente no existe una integración directa entre las plataformas y la entidad.

Cabe señalar que, en Panamá, las plataformas digitales de transporte como Uber, Didi e InDrive funcionan sin una regulación clara y sin supervisión directa de la ATTT. Si bien el Decreto Ejecutivo 331 de 2017 busca normar el “transporte de lujo”, estas empresas no disponen de certificados de operación ni de tarifas avaladas por la entidad.

Otro de los puntos planteados por los conductores fue la identificación de los usuarios del servicio. Jaén sostuvo que se busca que el Estado intervenga para garantizar mayor control. “De esa manera se disuade la intención del delincuente que actualmente, con el anonimato, está afectando, violando, asesinando y robando”, expresó.

De acuerdo con los conductores, a nivel nacional hay cerca de 20 mil personas que laboran en plataformas digitales, de las cuales unas 14 mil lo hacen de forma diaria. Indicaron que se trata de una actividad que también funciona como alternativa laboral ante la pérdida de empleo.

Las mesas de trabajo continuarán en los próximos días, mientras el sector espera respuestas por parte de la autoridad sobre sus solicitudes.

Con información de Yenny Caballero.