Clínica veterinaria en San Miguelito se prepara para su apertura; ministro Orillac inspecciona obra

De acuerdo con la información oficial, el hospital fue construido a un costo de $246 mil por la empresa Isobox Inc y operará bajo la administración de la Fundación Manchitas .

San Miguelito/Una nueva infraestructura enfocada en el cuidado de mascotas se prepara para entrar en funcionamiento en el distrito de San Miguelito.

Se trata de la Clínica Hospital de Bienestar Animal “Más Colas”, ubicada en Los Andes No. 2, detrás de la cancha de baloncesto, que hoy fue inspeccionada por el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac. La misma será inaugurada próximamente por el presidente de la República, José Raúl Mulino.

El proyecto forma parte de las obras retomadas por la actual administración tras presentar retrasos en el gobierno anterior. La instalación busca fortalecer la atención veterinaria y aportar al bienestar de los animales, al tiempo que representa un alivio económico para las familias del distrito.

¿Qué servicio se ofrecerán?

La clínica hospital ofrecerá servicios médicos integrales que incluyen consulta externa, medicina general, urgencias, hospitalización, cirugía, vacunación, laboratorio e imagenología.

Además, contará con áreas especializadas como recepción, consultorios, laboratorio, dos quirófanos, recuperación, ultrasonido y rayos X, así como espacios de aislamiento, depósitos, dormitorios, lavandería, comedor, oficinas administrativas y baños.

De acuerdo con la información oficial, el hospital fue construido a un costo de $246 mil por la empresa Isobox Inc y operará bajo la administración de la Fundación Manchitas. Esto, es así debido al convenio que se mantiene con la fundación.

Durante el recorrido, Orillac conoció los últimos detalles necesarios para la apertura de la mano de la presidenta de la fundación, Susana Mora, y de la directora médica de la clínica, Zamira Nader.

Se espera que en los próximos días esta instalación comience a brindar atención, beneficiando a residentes de San Miguelito con servicios veterinarios accesibles.