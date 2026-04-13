Potabilizadora de Chilibre sigue operando al 90%; se mantiene reparación en una estación de bombeo

Durante la mañana de este lunes fue trasladado un motor a los talleres de la ACP para su reparación, mientras que, de forma paralela, personal del Idann continúa ejecutando labores en la estación de bombeo afectada.

Ciudad de Panamá/El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales informó que la planta potabilizadora Federico Guardia Conte, ubicada en Chilibre, mantiene actualmente un 90% de su capacidad operativa, mientras continúan los trabajos de reparación en una de sus estaciones de bombeo.

De acuerdo con el comunicado oficial emitido este 13 de abril de 2026, los trabajos se realizan con el apoyo de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), cuyos equipos técnicos colaboran en las labores para restablecer el funcionamiento total de la planta en el menor tiempo posible.

La institución detalló que durante la mañana de este lunes fue trasladado un motor a los talleres de la ACP para su reparación, mientras que, de forma paralela, personal del Idaan continúa ejecutando labores en la estación de bombeo afectada.

El incidente que provocó la disminución en la producción de agua potable se registró el pasado sábado en horas de la noche, cuando una falla eléctrica redujo la operación de la planta al 50%. No obstante, las acciones correctivas permitieron recuperar el 90% de la capacidad pocas horas después.

Las autoridades reiteraron que se mantienen trabajando de manera continua para alcanzar el 100% de operatividad, al tiempo que solicitaron a la población hacer un uso responsable del agua potable para facilitar su distribución equitativa mientras culminan las reparaciones.