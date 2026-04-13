Órgano Ejecutivo veta proyecto para crear circuito judicial en Panamá Oeste

Ciudad de Panamá/El proyecto de ley 229, que proponía modificar el Código Judicial para crear una circunscripción jurisdiccional propia en la provincia de Panamá Oeste, fue objetado parcialmente por el Órgano Ejecutivo por razones de inconveniencia.

La iniciativa, aprobada en tres debates por la Asamblea Nacional, buscaba facilitar a los habitantes de Panamá Oeste la tramitación de procesos civiles, penales, de niñez, adolescencia y laborales dentro de su propia jurisdicción.

De acuerdo con el Ejecutivo, encabezado por el presidente José Raúl Mulino, la propuesta implica un impacto significativo en la estructura del sistema judicial.

En la objeción se detalla que “se incrementa la cantidad de jueces por circuito, al mantener en el Primer Circuito Judicial de Panamá un total de veintitrés jueces, en el Segundo Circuito tres jueces, y crearse adicionalmente 15 plazas en el nuevo Circuito Judicial de Panamá Oeste”, lo que generaría efectos directos en la organización y funcionamiento del sistema de administración de justicia.

El documento también advierte que esta medida requeriría una planificación presupuestaria progresiva, ya que el aumento no solo contempla nuevos jueces, sino también personal auxiliar, adecuaciones de infraestructura y gastos operativos adicionales. Además, se señala que “la Asamblea Nacional, antes del tercer debate, deberá solicitar al Ministerio de Economía y Finanzas la evaluación del impacto económico de los proyectos de ley que puedan afectar la recaudación o generar efectos fiscales”.

Otro de los puntos observados es el plazo de implementación, ya que “el artículo 11 del proyecto de Ley 229 establece una vacatio legis de seis meses, lo que podría generar obligaciones financieras en un plazo reducido, sin que exista una estructura presupuestaria claramente definida para su implementación”.

En su momento, la proponente de la iniciativa, la diputada Patsy Lee, defendió el proyecto al indicar que permite una identidad propia como “Circuito Judicial de Panamá Oeste”, estableciéndolo como una circunscripción dentro del Primer Distrito Judicial de la provincia de Panamá.

Lee sostuvo que este ajuste facilita la organización de estadísticas judiciales y mejora la planificación institucional. También destacó que la propuesta fortalecería la administración de justicia en distritos como Arraiján, La Chorrera, Capira, Chame y San Carlos, al garantizar un mejor acceso a este derecho.

En lo que va de su gestión, el presidente de la República, José Raúl Mulino, ha vetado 11 proyectos de ley por considerar que riñen con la Constitución y otras leyes del país.