Regresan las 'Puercas del Neri'; es necesario registrarse para comprar las bolsas de legumbres

Panamá/La Alcaldía de Panamá anunció el regreso de la iniciativa “La Puerca del Neri Vol. 2.0”, con la venta de bolsas surtidas desde tres dólares, con el objetivo de garantizar el acceso a alimentos frescos y a precios accesibles para la población.

La jornada se llevará a cabo este miércoles 15 de abril en el Mercado San Felipe Neri, luego de la alta demanda registrada en su primera edición. La venta iniciará a las 6:00 a.m., y se extenderá hasta agotar existencias o hasta las 4:00 p.m.

Las bolsas, conocidas como “puercas”, estarán disponibles en presentaciones de $3, $5 y $8 ofreciendo alternativas económicas para las familias que buscan productos frescos y de calidad.

Desde el municipio destacaron que esta iniciativa fortalece el papel de los mercados municipales como puntos clave para la seguridad alimentaria, al tiempo que impulsa el consumo de productos frescos y respalda a productores y comerciantes locales.

Los interesados podrán reservar sus bolsas a través de la plataforma digital www.pasarela.mupa.gob.pa. Una vez completada la información, el sistema permitirá confirmar el registro, generando así un boleto digital que servirá como comprobante para retirar la bolsa de legumbres el día del evento.