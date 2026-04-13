Aumenta la demanda: Usuarios del Metro apelan a la buena cultura y el orden al acceder a los trenes

Ciudad Panamá/El aumento sostenido de usuarios en el Metro de Panamá ha generado aglomeración y desorden que preocupan especialmente a los adultos mayores, quienes piden mayor respeto y organización al momento de abordar los trenes. En medio de las estaciones abarrotadas y vagones llenos, este grupo de población solicita a los pasajeros que permitan un ingreso ordenado y que cedan los asientos, ante las dificultades que enfrentan diariamente para movilizarse.

La situación responde, en gran medida, al incremento de la demanda, que ya alcanza los 425 mil usuarios. Las autoridades han reconocido que la frecuencia del servicio se ha visto impactada, aunque aseguran que se están implementando correctivos para atender la creciente necesidad. Este fenómeno está directamente relacionado con el alza en el precio del combustible, lo que ha llevado a miles de panameños a dejar sus vehículos particulares y optar por el transporte público, saturando así el sistema.

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Durante un recorrido en horas pico, se evidenció cómo, pese a que los trenes pasan cada dos minutos, la cantidad de pasajeros sigue superando la capacidad. Apenas parte un tren, en cuestión de minutos las estaciones vuelven a llenarse. Incluso, muchos usuarios quedan sin poder abordar. La falta de organización es evidente: las puertas se congestionan, dificultando tanto la salida de quienes llegan como el ingreso de quienes esperan.

Los propios usuarios han alzado su voz para denunciar las condiciones y el comportamiento dentro del sistema. “Se tiene que madrugar porque dentro del abordaje del metro hay incidentes que están ocurriendo… hay que tener mucho cuidado con eso. Una cultura por el piso de Panamá”, mencionó un usuario afectado.

Otra pasajera señaló: “Por lo menos los jóvenes se hacen los dormidos y los hombres son los primeros que se sientan, así que los adultos mayores van muchas veces parados. A mí me ha tocado venirme parada”.

En medio de la multitud, escenas como la de una adulta mayor intentando abordar sin éxito o una madre con su bebé en brazos sin poder ingresar reflejan la gravedad del problema, demostrando que el que puede ingresar a los trenes en hora de mucho movimiento, son los más fuerte, situación que describen los usuarios, como falta de empatía. Ante este panorama, el llamado es claro: fomentar una cultura de respeto, formar filas adecuadas y priorizar a las personas más vulnerables, mientras las autoridades continúan buscando soluciones para mejorar la capacidad y eficiencia del servicio.

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