Agroferias del IMA: Conozca dónde se realizarán este martes
En estas ferias libres que están activas a partir de las 8:00 a.m., se pueden adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.
Ciudad de Panamá/El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) continúa realizando las "agroferias" para que la población pueda adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.
Para este martes 14 de abril, la entidad anunció una nueva fecha y zonas en las que se estarán realizando las agroferias.
Entre los productos de primera necesidad que las personas podrán encontrar a bajos costos se encuentran arroz, menestras, pasta, aceite, sal, pan, azúcar, granos, verduras, huevo, tortilla, pollo, plátano, cárnicos, manzana y frutas variadas, entre otras.
Durante esta fecha, las agroferias se estarán realizando a partir de las 8:00 a.m. en los siguientes lugares:
MARTES 14 DE ABRIL
📍Comarca Ngäbe Buglé
• Cancha Comunal de Cerro Pelado, distrito de Nürüm
📍Panamá Oeste
• Cuadro de El Pantanal en Burunga, distrito de Arraiján
📍Chiriquí
• Cancha de Santa Marta, en el distrito de Bugaba
📍Coclé
• Casa Local de Pueblo Nuevo, en Caballero, distrito de Antón
📍Panamá Este
• Unión Santeña, en Chimán, en el distrito de Chepo
📍Veraguas
• Cuadro de San José, en el distrito de San Francisco
• Cancha multiusos de Los Ruices, en El Prado, disrito de Las Palmas
📍Los Santos
• Junta Comunal de Guanico, en el distrito de Tonosí
📍Darién
• Cancha de la Junta Comunal de Agua Fría, en el distrito de Santa Fe
📍Colón
• Casa Comunal de Salamanca, distrito de Colón
📍Herrera
• Junta Comunal de Chupampa, en el distrito de Santa María
📍Panamá
• Cuadro El Fata en La Rivera, corregimiento de Pedregal