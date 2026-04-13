Agroferias del IMA: Conozca dónde se realizarán este martes

En estas ferias libres que están activas a partir de las 8:00 a.m., se pueden adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.

Ciudad de Panamá/El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) continúa realizando las "agroferias" para que la población pueda adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.

Para este martes 14 de abril, la entidad anunció una nueva fecha y zonas en las que se estarán realizando las agroferias.

Entre los productos de primera necesidad que las personas podrán encontrar a bajos costos se encuentran arroz, menestras, pasta, aceite, sal, pan, azúcar, granos, verduras, huevo, tortilla, pollo, plátano, cárnicos, manzana y frutas variadas, entre otras.

Durante esta fecha, las agroferias se estarán realizando a partir de las 8:00 a.m. en los siguientes lugares:

MARTES 14 DE ABRIL

📍Comarca Ngäbe Buglé

• Cancha Comunal de Cerro Pelado, distrito de Nürüm

📍Panamá Oeste

• Cuadro de El Pantanal en Burunga, distrito de Arraiján

📍Chiriquí

• Cancha de Santa Marta, en el distrito de Bugaba

📍Coclé

• Casa Local de Pueblo Nuevo, en Caballero, distrito de Antón

📍Panamá Este

• Unión Santeña, en Chimán, en el distrito de Chepo

📍Veraguas

• Cuadro de San José, en el distrito de San Francisco

• Cancha multiusos de Los Ruices, en El Prado, disrito de Las Palmas

📍Los Santos

• Junta Comunal de Guanico, en el distrito de Tonosí

📍Darién

• Cancha de la Junta Comunal de Agua Fría, en el distrito de Santa Fe

📍Colón

• Casa Comunal de Salamanca, distrito de Colón

📍Herrera

• Junta Comunal de Chupampa, en el distrito de Santa María

📍Panamá

• Cuadro El Fata en La Rivera, corregimiento de Pedregal