Mundial 2026| Debutantes de Colombia manejan la ansiedad antes de enfrentar a Uzbekistán

Estados Unidos/Con 17 jugadores que están por vivir su primera Copa del Mundo en 2026, la selección de Colombia maneja al interior sus ansiedades de cara al debut del próximo miércoles contra Uzbekistán en el estadio Azteca.

El defensa central Willer Ditta, el centrocampista Juan Camilo Portilla y el extremo Jáminton Campaz son tres de los jugadores convocados por el seleccionador Néstor Lorenzo que vivirán el Mundial por primera vez.

"Los jugadores que venimos a disputar nuestro primer Mundial estamos con muchísima ilusión y muchísima hambre de poder alcanzar la gloria y conseguir cosas importantes con la selección", dijo Ditta este domingo en rueda de prensa.

Los cafeteros se encuentran aún en su campamento de Guadalajara antes de viajar a la Ciudad de México, sede del partido contra el representativo uzbeko por la primera fecha del Grupo K.

"Los 26 elegidos estamos en óptimas condiciones", apuntó Ditta, de 29 años, ante el reto de jugar en los 2.240 metros de altitud de la capital mexicana.

Willer está habituado a ese factor al jugar con el Cruz Azul, reciente campeón de la liga mexicana.

Ditta consideró que para el duelo contra Uzbekistán serán de utilidad los aprendizajes obtenidos en la vicoria de 2-0 contra Jordania en el último partido de preparación, porque son equipos con un sistema "similar, con un bloque muy organizado".

El zaguero originario de Ibirico resaltó la importancia para Colombia la recuperación cerca del arco rival y, especialmente, el juego a pelota parada.

"Tenemos jugadores muy determinantes, cobradores de muchísima experiencia y jerarquía, vamos a tratar de seguir sacando provecho de esa situación", expresó Ditta, quien ha hugado cinco partidos con la selección.

- Cuidado con los laterales -

Por su lado, Juan Camilo Portilla, de 27 años, admitió sentir ansiedad de cara al debut mundialista.

"Siempre va a haber un poquito de ansiedad, pienso que esa ansiedad es importante para mantenerse alerta antes de un debut tan importante", dijo el mediocampista del Athletico Paranaense brasileño.

Portilla señaló la importancia de tener compañeros como el portero David Ospina y el mediocampista James Rodríguez, presentes en Brasil 2014 y Rusia 2018.

"Han tenido la oportunidad de jugar muchos Mundiales, son importantes para nosotros, nos dan muchos consejos a los que vamos a tener la oportunidad de debutar en un Mundial", comentó Portilla.

Te puede interesar: Mundial 2026| Lionel Messi está a las puertas de grandes récords en la Copa del Mundo

Sobre el enfrentamiento con los Lobos Blancos de Uzbekistán, el jugador de Cali llamó a tener cuidado con los laterales Khozhiakbar Alizhonov, por derecha, y Sherzod Nasrullaev, por izquierda.

"Es un equipo que tiene transiciones rápidas, sus dos laterales van mucho al ataque; ese es un punto muy fuerte de ellos, estamos viendo cómo contrarrestarlos", señaló Portilla.

Con 26 años, Jáminton Campaz mostró su ilusión porque "representamos a 55 millones de personas".

El atacante del argentino Rosario Central llamó a sus compañeros a "estar tranquilos porque como se entrena, se juega".

Nacido en Tumaco, Campaz tiene 10 juegos con la selección y aguarda la oportunidad de jugar en este Mundial. "El primer sueño es estar acá, es algo hermoso, hay que disfrutarlo".