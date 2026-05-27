Dos funcionarias y un exfuncionario son detenidos por caso de presunto peculado
La investigación surge tras un informe de auditoría elaborado por la Contraloría General de la República sobre el proyecto de construcción del complejo deportivo y recreativo de Penonomé, contratado el 20 de febrero de 2017 entre el municipio y un grupo empresarial.
Penonomé, Coclé/La Fiscalía Anticorrupción aprehendió a tres personas, entre ellas dos funcionarias y un exfuncionario del Municipio de Penonomé, por su presunta vinculación en un caso de peculado relacionado con la construcción de un complejo deportivo y recreativo en esa provincia.