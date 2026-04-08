Sancionan a 15 funcionarios: Casos de nepotismo en la Unachi y la Universidad de Panamá encabezan la lista

Al menos 15 funcionarios fueron sancionados por la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) tras determinarse su responsabilidad en actos de nepotismo, conflictos de interés, falta de idoneidad para el cargo y uso inadecuado del tiempo laboral.

Las auditorías administrativas revelaron que estos funcionarios, distribuidos en diversas entidades del Estado, vulneraron los principios de ética y legalidad que rigen el servicio público.

Detalles de las irregularidades por institución

Nepotismo y vínculos conyugales:

En la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), se recomendó la destitución de cinco funcionarios tras comprobarse actos de nepotismo. En el Instituto Panameño de Habilitación Especial (IPHE), una directora nacional fue multada con el 50% de su salario por supervisar directamente a su cónyuge, para quien también se recomendó la destitución. En la Universidad de Panamá, se sancionó a cuatro personas. Dos funcionarios de la extensión de Veraguas mantenían vínculos conyugales, mientras que otros dos funcionarios en la sede de Panamá fueron sancionados por nepotismo. En el Municipio de Colón, dos funcionarias fueron señaladas por nepotismo; una enfrenta recomendación de destitución y la otra, una multa económica.

Faltas al desempeño y requisitos del cargo

En el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), una funcionaria fue sancionada al comprobarse que no cumplía con los requisitos establecidos para el puesto que ejercía, atentando contra el principio de idoneidad.

una funcionaria fue sancionada al comprobarse que para el puesto que ejercía, atentando contra el principio de idoneidad. En el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), se aplicó una multa del 50% del salario a un servidor público por el uso inadecuado del tiempo laboral, incumpliendo con sus responsabilidades oficiales.

"El servicio público no es un privilegio personal", advirtió la institución en un comunicado este miércoles 8 de abril, mediante el cual difundió las acciones que se fundamentan en el artículo 29 de la Ley No. 33 de 2013. Según el reporte de la autoridad, estas acciones buscan recalcar que el servicio público debe ejercerse con transparencia y objetividad, eliminando el uso de los cargos para beneficios personales o familiares.

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