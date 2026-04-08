Caso Brands: Camionetas, carteras de diseñador y apartamentos, así es la lista de los últimos bienes cautelados

En cuanto a bienes inmuebles, se identifican varios apartamentos en PH ubicados en distintos puntos del país. Otro de los hallazgos fue la incautación de 27 carteras de marcas de lujo.

Vehículos de alta gama, apartamentos, cuentas bancarias y artículos de lujo forman parte de los bienes recientemente aprehendidos al exdiputado Héctor Brands y otros imputados por presuntos delitos contra la administración pública y el patrimonio económico.

Las aprehensiones forman parte de las investigaciones que adelanta la Fiscalía Segunda Superior contra la Delincuencia Organizada y que fueron avaladas en una audiencia de control posterior, en la que el juez Carmelo Zambrano declaró legal las medidas cautelares sobre los bienes, solicitadas por el Ministerio Público.

De acuerdo con los detalles conocidos por TVN-2.com de fuentes judiciales, entre los bienes destacan varios automóviles, algunos de ellos vinculados a terceros y estructuras como fideicomisos.

Nota relacionada: Avalan aprehensión de bienes a Héctor Brands en investigación por presunto enriquecimiento injustificado

En la lista figuran un vehículo tipo camioneta BMW vinculado a la exesposa de Brands, Eliana Cedeño Delgado; un Kia Cerato en un fideicomiso a nombre de Joshua Brands, sobrino del exdirector de Pandeportes y exdiputado; una Toyota Land Cruiser vinculada a Yabel Núñez, actual pareja de Héctor Brands; una Toyota Prado en un fideicomiso vinculada a Elvis Rodríguez, socio del exfuncionario; un Toyota Yaris y un Hyundai Santa Fe, estos últimos a nombre de Héctor Brands hijo.

Parte de los activos aprehendidos están relacionados con la empresa Multiservicios S.A., donde se identificaron varios camiones, incluyendo unidades traspasadas y otras adquiridas en años recientes. Entre estos se detallan dos camiones, uno de estos traspasado a la empresa de parte de Cedeño Delgado, una camioneta, un Toyota Hilux, un Chevrolet Panel y un Land Cruiser.

Propiedades

En cuanto a bienes inmuebles, se identifican varios apartamentos en PH ubicados en distintos puntos del país. Entre ellos, un edificio en Veracruz que se mantiene hipotecado por el hijo de Brands, así como otro inmueble vinculado a la exesposa, cuyo origen habría sido previo al periodo investigado según lo presentado por abogados de la defensa.

También figuran otros dos apartamentos, uno de estos en El Valle de San Carlos, algunos de estos adquiridos mediante financiamiento, lo que forma parte de las verificaciones sobre el origen de los fondos utilizados para la adquisición de las propiedades antes mencionadas por parte del socio de Brands.

Las diligencias incluyeron la revisión de cuentas bancarias, donde al menos cinco cuentas fueron cerradas por inactividad. Las mismas no tenían montos significativos, pero forman parte de la carpeta. Entre las cuentas bancarias inactivas se detallan las de Héctor Brand hijo por $1.18 y la de Yabel Núñez por $ 226.3.

Además, durante allanamientos realizados en residencias vinculadas al exfuncionario y su entorno, se ubicaron $5,800 en efectivo.

También puede leer: Caso Héctor Brands: Imputan cargos por blanqueo de capitales a otro familiar del exdiputado

Gucci, Chanel y Louis Vuitton

Otro de los hallazgos fue la incautación de 27 carteras de marcas de lujo, entre ellas Gucci, Chanel y Louis Vuitton. No obstante, parte de estos artículos fueron sustentados con facturas que, según la defensa, corresponden a compras realizadas antes del periodo investigado, por lo que la cantidad a la que se le aplicó la medida cautelar se redujo a 20 carteras.

Las autoridades ejecutaron estas acciones bajo dos resoluciones. La primera incluyó la aprehensión de cuentas bancarias, vehículos, propiedades y bienes vinculados tanto a personas naturales como a empresas. La segunda se derivó de diligencias de allanamiento y registro en residencias relacionadas con el caso, donde se decomisaron dinero en efectivo y artículos de valor.

El caso tiene su origen en un informe de auditoría forense elaborado por la Contraloría General de la República, el cual detalla un presunto incremento patrimonial injustificado por parte de Brands durante el período comprendido entre 2021 y 2024.

Las investigaciones continúan para determinar las posibles responsabilidades penales dentro de este proceso.

También le puede interesar:

Panamá y Paraguay fortalecen cooperación bilateral en comercio, seguridad y cultura

Aeropuerto de Tocumen se prepara para un salto histórico: aspira mover 30 millones de pasajeros en 2030