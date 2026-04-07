Avalan aprehensión de bienes a Héctor Brands en investigación por presunto enriquecimiento injustificado

Bienes y cuentas vinculadas al exdiputado Héctor Brands quedaron bajo aprehensión judicial, luego de que un juez declarara legales las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía en una investigación por presuntos delitos contra la administración pública.

El juez de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Carmelo Zambrano, declaró legal el control posterior de las medidas cautelares reales solicitadas por el Ministerio Público contra el exdiputado y exdirector de Pandeportes, y otras personas, en una investigación por presuntos delitos contra la administración pública y el patrimonio económico.

Durante la audiencia celebrada este martes, el tribunal evaluó dos resoluciones de aprehensión presentadas por la Fiscalía y concluyó que las actuaciones cumplen con lo establecido en los artículos 252 y 258 del Código Procesal Penal.

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En ese sentido, el juez avaló la aprehensión de bienes muebles e inmuebles, así como cuentas bancarias vinculadas a los imputados, al considerar que guardan relación con las investigaciones por presunto enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales. No obstante, también ordenó levantar las medidas sobre aquellos bienes que no tengan vinculación directa con el proceso.

El Ministerio Público estuvo representado por la fiscal Lizzie Bonilla, mientras que la defensa técnica de los imputados fue asumida por los abogados particulares Víctor Orobio, Holanda Polo y David Bowen, este último en calidad de sustituto.

El caso tiene su origen en un informe de auditoría forense elaborado por la Contraloría General de la República, el cual detalla un presunto incremento patrimonial injustificado por parte de Brands durante el período comprendido entre 2021 y 2024.

Las investigaciones continúan para determinar las posibles responsabilidades penales dentro de este proceso.