Panama Ports Company inicia arbitraje contra Maersk por disputa tras 'toma' de puertos en Panamá

La empresa aseguró que defenderá “enérgicamente” sus derechos tanto en el arbitraje internacional como en las demás instancias legales en curso.

La empresa Panama Ports Company, S.A. (PPC) anunció el inicio de un proceso de arbitraje internacional contra Maersk A/S, en medio de la controversia generada por la toma de sus terminales portuarias en Panamá.

Según informó la compañía, el arbitraje, que se desarrollará en Londres, se fundamenta en un contrato de largo plazo que establecía una relación exclusiva para el uso de las operaciones portuarias de PPC, así como el acceso a instalaciones e información estratégica.

PPC sostiene que Maersk incumplió este acuerdo al “socavar” el contrato y alinearse con la República de Panamá, en el contexto de lo que describe como una campaña estatal en su contra para sustituirla como operador portuario.

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La empresa recordó que el pasado 23 de febrero de 2026, el Estado panameño ejecutó medidas que derivaron en la salida de PPC de las operaciones portuarias, asumiendo el control de las terminales. Posteriormente, se concretó un contrato de concesión para la terminal de Balboa con un nuevo operador, el cual, según PPC, estaría afiliado a Maersk y habría utilizado instalaciones e información de la compañía.

La acción legal contra Maersk es independiente de otros procesos que PPC mantiene contra el Estado panameño, a quien también busca responsabilizar por presuntas acciones contrarias a contratos e inversiones.

La empresa aseguró que defenderá “enérgicamente” sus derechos tanto en el arbitraje internacional como en las demás instancias legales en curso, en un conflicto que podría escalar a mayores repercusiones en el sector logístico y portuario de la región.