Ministerio de Comercio confirma que Minera Panamá puede sacar material expuesto en Donoso

Se deja claro que, si el material procesado se convierte en concentrado de cobre apto para su comercialización, estará sujeto al pago de las regalías correspondientes.

Panamá/El Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) dio luz verde a la empresa Cobre Panamá S.A. para remover y procesar material que aún permanece en la mina de cobre, ubicada en el distrito de Donoso, provincia de Colón, con un valor de $38 millones.

La decisión se formalizó mediante una resolución enmarcada en el Plan de Preservación y Gestión Segura (PGS), con el objetivo de prevenir riesgos ambientales y proteger la salud de las comunidades cercanas. Luego de que ayer saliera publicada en la Gaceta Oficial Decreto Ejecutivo No. 5 de 1 de abril de 2026, que desarrolla el artículo 115 del Código de Recursos Minerales.

Según explicó la entidad, el material expuesto a condiciones climáticas representa un riesgo real, ya que podría generar drenaje ácido y afectar tanto el suelo como las fuentes de agua si no es manejado adecuadamente. Por ello, se autorizó su remoción bajo estrictos controles técnicos, ambientales y de seguridad.

Esta medida habilita a la empresa Minera Panamá, S.A., a ejecutar un proceso estrictamente controlado de procesamiento de material que yace en la mina, y remoción y traslado del material resultante fuera del país, como acción puntual de eliminación de condiciones peligrosas identificadas mediante las evaluaciones técnicas", se lee en elcomunicado.

La medida permite a la empresa ejecutar un proceso controlado de procesamiento del material existente en la mina, así como su traslado fuera del país, como una acción puntual para eliminar condiciones peligrosas previamente identificadas en evaluaciones técnicas.

El MICI detalló que la decisión se sustenta en evaluaciones técnicas, ambientales y legales, así como en normativas vigentes como el Código de Recursos Minerales y decretos recientes, además de los resultados de una auditoría integral independiente.

De acuerdo con la resolución del MICI la empresa deberá procesar:

10.5 millones de toneladas de mineral de media ley

22.1 millones de toneladas de mineral de baja ley

0.5 millones de toneladas de mineral triturado

4.9 millones de toneladas extraídas del tajo Botija

Dando un Total: 38 millones de toneladas más 0.6 toneladas adicionales.

Asimismo, se dejó claro que todos los costos asociados a estas actividades serán asumidos en su totalidad por la empresa, sin que represente gasto alguno para el Estado.