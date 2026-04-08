Aeropuerto de Tocumen se prepara para un salto histórico: aspira mover 30 millones de pasajeros en 2030

El Aeropuerto Internacional de Tocumen tiene como objetivo alcanzar 30 millones de pasajeros anuales para 2030, mediante un plan de expansión, inversiones y mejoras operativas.

Tocumen, Panamá/El Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A. (AIT), se ha fijado una meta ambiciosa para los próximos años: elevar su tráfico de pasajeros hasta los 30 millones anuales hacia 2030. La proyección, dada a conocer por el gerente general José Antonio Ruiz Blanco, se apoya en un plan de inversiones, mejoras operativas y expansión de infraestructura que ya está en marcha.

Las cifras recientes muestran una tendencia al alza. Durante 2025, la terminal registró cerca de 21 millones de pasajeros, lo que representó un crecimiento del 9%. De mantenerse ese ritmo, la administración estima que en 2026 se superarán los 22 millones, consolidando al aeropuerto como uno de los principales puntos de conexión aérea de la región.

"Los próximos años debemos seguir creciendo alrededor del 9%. Este año (2026) deberíamos pasar los 22 millones de pasajeros. Se estima que, para el año 2030, lleguemos a 30 millones de pasajeros. Para esto se tiene que hacer mucho y es parte de lo que estamos haciendo, pero lo principal es la licitación que se adjudicó el año pasado y que ya empezó a hacerse en enero de este año, que es la reparación de las pistas”, apuntó el gerente.

Sin embargo, el crecimiento proyectado no depende únicamente de la demanda. Parte clave del plan pasa por obras en curso y futuras licitaciones. Entre ellas, la rehabilitación de pistas, iniciada a comienzos de este año, que, según las autoridades, se ha ejecutado sin afectar la operación regular del aeropuerto.

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A esto se suma un nuevo paquete de inversiones previsto para este año, centrado en ampliar la capacidad de la Terminal 2. El proyecto contempla la construcción de unas diez nuevas puertas de embarque, con una inversión estimada en 220 millones de dólares, además de la expansión de las calles de rodaje.

En paralelo, Tocumen trabaja junto con la Autoridad de Aeronáutica Civil para aumentar la capacidad operativa del aeropuerto. El objetivo es casi duplicar el número de movimientos por hora, pasando de 35 a 65 en los próximos años, lo que permitiría absorber el crecimiento proyectado del tráfico aéreo.

La actual administración también ha puesto énfasis en optimizar recursos existentes. Uno de los primeros pasos fue la rehabilitación de ocho puertas de embarque en la Terminal 2 que permanecían fuera de servicio, una situación que, según Ruiz Blanco, generaba pérdidas para la terminal.

Más allá de la infraestructura, Tocumen ha reforzado su posicionamiento internacional apoyándose en indicadores de desempeño. Por segundo año consecutivo, el aeropuerto fue reconocido como el más puntual en su categoría, con una calificación que superó el 93%, ubicándose incluso por encima de terminales de mayor tamaño.

Con estos elementos, el principal aeropuerto del país busca sostener su papel como centro de conexiones regional, mientras enfrenta el desafío de crecer sin comprometer su operación.