Lo que parecía un secuestro termina bajo investigación por posible engaño

Chirquí, Panamá/Un caso que inicialmente fue reportado como un secuestro en la provincia de Chiriquí dio un giro inesperado y ahora es objeto de investigación por una posible simulación de delito. La Policía Nacional de Panamá, a través de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), trabaja en conjunto con el Ministerio Público para esclarecer lo ocurrido.

Todo comenzó en la madrugada del martes 7 de abril de 2026, cuando se informó sobre la desaparición de un hombre en el distrito de Bugaba. Según los primeros reportes, familiares recibieron llamadas y mensajes del presunto afectado, en los que solicitaba dinero a cambio de su liberación, lo que encendió las alertas y motivó un operativo de investigación.

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Durante las diligencias, las autoridades realizaron inspecciones en el área, revisaron cámaras de videovigilancia y recopilaron testimonios que permitieran reconstruir los hechos.

Sin embargo, horas después, el hombre fue encontrado en el sector de Paso Canoas con todas sus pertenencias intactas. Tras su ubicación, fue puesto a disposición de las autoridades judiciales, mientras avanzan las investigaciones para determinar si todo se trató de un montaje.