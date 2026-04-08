El petróleo cae por debajo de los USD 100 y las bolsas mundiales repuntan tras tregua en Irán

En Europa, el contrato de referencia del gas, el TTF neerlandés, también registraba una fuerte caída cercana al 20% al inicio de la jornada.

El petróleo se desplomó por debajo de los 100 dólares y las bolsas mundiales se dispararon este miércoles, luego de que Estados Unidos e Irán acordaran una tregua de dos semanas que incluye la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz.

El crudo de referencia estadounidense, West Texas Intermediate (WTI), caía un 16,2% hasta los 94,66 dólares por barril, mientras que el Brent, referencia internacional, retrocedía un 14,9% hasta los 93 dólares.

En Europa, el contrato de referencia del gas, el TTF neerlandés, también registraba una fuerte caída cercana al 20% al inicio de la jornada.

Tras más de un mes de ataques por parte de Estados Unidos e Israel, Teherán anunció que retomará conversaciones con Washington a partir del viernes en Pakistán, país que ha servido como mediador para buscar el fin del conflicto.

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que suspenderá los ataques por dos semanas si se garantiza la apertura “completa, inmediata y segura” del estrecho de Ormuz. Por su parte, el canciller iraní, Abás Araqchi, confirmó el paso seguro de embarcaciones durante ese período por esta vía, clave para cerca de una quinta parte del petróleo mundial.

Según analistas, la tregua reduce la prima de riesgo que había elevado los precios en los últimos días y devuelve mayor estabilidad al mercado energético.

Bolsas al alza en Asia, Europa y Oriente Medio

En los mercados bursátiles, el optimismo fue generalizado. En Asia, el Nikkei 225 de Japón subió 5,4%, el Kospi de Corea del Sur avanzó 6,87% y el índice de Shanghái ganó 2,7%. En Hong Kong, el mercado registraba alzas superiores al 3% durante la sesión.

En Europa, las bolsas de Londres, París y Fráncfort abrieron con fuertes ganancias, impulsadas por el alivio geopolítico.

En Oriente Medio, los mercados también reaccionaron con fuerza: Dubái subió 8,5% y Abu Dabi alrededor de 3%.

Petroleras europeas caen

En contraste, las grandes compañías petroleras europeas registraron pérdidas ante la caída del crudo.

En Londres, BP bajaba 8,35% y Shell perdía 7,7%. En París, TotalEnergies caía 5,63%, mientras que Eni retrocedía 7,15% en Milán y Repsol disminuía 8,1% en Madrid.

Oro y dólar retroceden

El oro, activo refugio, moderaba su impulso tras el anuncio de la tregua, mientras que el dólar estadounidense se debilitaba frente al euro y el yen, en línea con la caída de los precios del petróleo y la reducción de la tensión global.