Meta sufre caída global y afecta a millones de usuarios de Facebook e Instagram

La interrupción generó incertidumbre entre millones de personas que utilizan diariamente las redes sociales para comunicarse, informarse y compartir contenido.

Millones de usuarios en todo el mundo experimentaron problemas este viernes 12 de junio debido a una caída en los servicios de Meta, empresa propietaria de las plataformas Facebook e Instagram.

Las fallas provocaron inconvenientes en ambas aplicaciones, generando una ola de reacciones entre los internautas, quienes recurrieron a la red social X para reportar los problemas y compartir sus experiencias.

Entre los inconvenientes más reportados se encontraban cierres inesperados de sesiones, dificultades para volver a iniciar sesión, problemas para cargar el feed de noticias y errores al momento de publicar fotografías, videos o historias.

Algunos usuarios señalaron que fueron expulsados automáticamente de sus cuentas sin previo aviso, mientras que otros aseguraron que podían acceder a las plataformas, pero con funciones limitadas o un rendimiento irregular.

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La interrupción generó incertidumbre entre millones de personas que utilizan diariamente las redes sociales para comunicarse, informarse y compartir contenido. Como suele ocurrir durante este tipo de incidentes, X se convirtió en el principal espacio para confirmar que los problemas no eran aislados, sino que afectaban a usuarios en distintas regiones del mundo.

Hasta el momento, Meta no había ofrecido detalles sobre las causas específicas de la falla ni sobre el número exacto de cuentas afectadas. Sin embargo, los reportes comenzaron a multiplicarse durante la jornada, evidenciando el alcance global de la interrupción.

Las caídas de Facebook e Instagram suelen provocar una rápida reacción en internet debido a la enorme cantidad de usuarios que dependen de estas plataformas, que figuran entre las redes sociales más utilizadas del planeta.