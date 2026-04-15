Autorizan $3.5 millones para retomar póliza de seguro a turistas en Panamá

La medida busca incentivar el turismo a través de un atractivo beneficio que ya tuvo éxito en pasadas administraciones.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Consejo de Gabinete autorizó un crédito adicional suplementario al Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2026, a favor de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), hasta por la suma de $3,500,000.00.

La medida fue establecida en la resolución N.º 34-26, aprobada en la sesión del Consejo de este martes 14 de abril.

Según explicaron, el crédito tiene la finalidad de incorporar recursos al presupuesto de funcionamiento de la entidad, para la ejecución del proyecto de “suministro de una póliza de seguro que brinde cobertura a los extranjeros o panameños residentes en el exterior que ingresen en territorio panameño por vía aérea por cualquiera de los aeropuertos internacionales de Panamá”.

La medida busca incentivar el turismo a través de un atractivo beneficio que ya tuvo éxito en pasadas administraciones.

La fuente de financiamiento es a través de saldo en caja y banco. La solicitud del referido crédito tiene la opinión favorable del Consejo Económico Nacional y cuenta con el informe favorable sobre la viabilidad financiera y conveniencia de la Contraloría General de la República.

Además, se autorizó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para que, en nombre y representación del Consejo de Gabinete, someta la resolución a la consideración de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, para su aprobación y posterior registro del detalle codificado de ingresos y gastos para su ejecución.

También puede leer: