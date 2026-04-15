Pobreza infantil enciende alarmas: Exministra de Desarrollo Social pide acción urgente

La exfuncionaria destacó que el mayor impacto se concentra en la primera infancia, especialmente en niños de cero a seis años, etapa clave para el desarrollo humano.

Ciudad de Panamá, Panamá/La exministra de Desarrollo Social, Markova Concepción, lanzó una advertencia contundente tras el reciente informe sobre pobreza infantil elaborado por UNICEF, el Banco Mundial y el Ministerio de Desarrollo Social.

Para la exfuncionaria, Panamá enfrenta un escenario de estancamiento y retroceso que amenaza el futuro de su niñez.

Según el estudio “Pobreza infantil en Panamá: un abordaje territorial de la pobreza monetaria en la niñez y la adolescencia”, cerca de medio millón de niños, niñas y adolescentes viven en condición de pobreza monetaria, una cifra que, a juicio de Concepción, “debe convocar a todos los sectores a actuar de manera urgente”.

“Panamá crece, pero la pobreza infantil persiste. La velocidad del problema es superior a la respuesta del país”, afirmó durante una entrevista televisiva, donde insistió en que la situación refleja profundas desigualdades, tanto en áreas rurales y comarcales como en sectores urbanos.

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Impacto en la primera infancia

La exfuncionaria destacó que el mayor impacto se concentra en la primera infancia, especialmente en niños de cero a seis años, etapa clave para el desarrollo humano.

“La pobreza monetaria significa que los hogares no alcanzan a cubrir lo básico: alimentación y necesidades esenciales. Cuando eso ocurre, estamos limitando el desarrollo de nuestros niños”, explicó.

Advirtió además que esta realidad genera pérdidas cognitivas y de desarrollo, comprometiendo el futuro del país. “Estamos dejando rezagados a los más importantes, que son quienes van a construir la nación”, sostuvo.

Documento Estudio de la Unicef pobreza infantil en Panamá Consúltalo

Programas sociales, insuficientes

Aunque reconoció aportes históricos de programas como la Red de Oportunidades y el actual PASE-U, Concepción señaló que su alcance ha sido limitado frente a la magnitud del problema.

“La cobertura y la intensidad de los programas sociales no han crecido al ritmo que exige la pobreza infantil”, indicó, al tiempo que cuestionó si el país ha logrado ampliar estos mecanismos en los últimos 20 años.

En ese sentido, subrayó la necesidad de redirigir los recursos públicos y establecer metas claras de reducción de pobreza en plazos definidos.

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Llamado a consenso nacional

Concepción hizo un llamado a dejar de lado las diferencias políticas y construir un consenso sostenido en torno a la niñez.

“Este no puede ser un tema de cada cinco años. La respuesta debe tener la misma intensidad, sin importar el gobierno de turno”, enfatizó.

Recordó que Panamá cuenta con marcos legales como la Ley 171 de protección a la primera infancia y la Ley 285 del sistema de protección a la niñez, pero cuestionó su implementación efectiva en el territorio.

“Nos debe avergonzar”

La exministra fue enfática al señalar que las cifras actuales deben generar una reflexión profunda como país.

“Si hoy tenemos medio millón de niños en pobreza, no podemos permitir que mañana sean 800 mil o un millón. Eso sería el fracaso de la sociedad”, advirtió.

Asimismo, remarcó que el lugar de nacimiento sigue determinando las oportunidades de vida en Panamá, perpetuando la desigualdad, especialmente en zonas rurales y comarcales.

“No hay libertad de elección para muchos. Estamos perdiendo el activo más importante de una nación: su capital humano”, concluyó.