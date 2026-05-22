Caso Pinchazos: Inicia juicio a dos exagentes del Consejo de Seguridad por escuchas ilegales

La audiencia se desarrolla de forma virtual para los dos acusados, quienes se encuentran detenidos en la sede de la DIJ en Ancón.

Los dos exagentes del Consejo de Seguridad Nacional (CSN), William Pittí Navarro y Ronny Ramiro Rodríguez, vuelven a enfrentar otro juicio, esta vez acusados por delito contra la libertad individual, en el llamado caso “Pinchazos”.

La audiencia que se desarrolla en el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales, a cargo de la jueza Agueda Rentería, inició pasada las ; sin embargo, la misma se da mediante la modalidad de audiencia virtual para los dos imputados, quienes se encuentran detenidos en la desde de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ).

El juzgado ha restringido el acceso de los medios de comunicación para la cobertura el juicio.

El 27 de marzo de este año, Pittí, a quien se le identifica con el alias “Guillermo” y Rodríguez, conocido en este proceso con el alias “Didier”, se entregaron a las autoridades luego de permanecer casi 12 años bajo la figura de reos rebeldes.

Ambos enjuiciados son señalados por ser las personas responsables de operar y custodiar la máquina pinchadora, la cual fue adquirida por $13.4 millones durante la administración del expresidente de la República, Ricardo Martinelli (2009-2014) quien también fue enjuiciado por este mismo caso y declarado no culpable en el año 2021.

Este expediente forma parte de las investigaciones relacionadas con la supuesta red de interceptaciones ilegales que operó desde el Consejo de Seguridad Nacional, ubicado en Quarry Heights.

La defensa de los acusados está en manos de los abogados Roniel Ortiz y Alejandro Pérez, quienes argumentaron violaciones al debido proceso refiriéndose a las diligencias practicadas durante la investigación en la que los imputados permanecían en la clandestinidad. “Vamos a desarmar este proceso y demostrar que (este caso) fue un momento político”, señaló Ortiz.

Por este mismo delito fueron condenados a 50 meses de prisión los dos exdirectores del Consejo de Seguridad, Gustavo Pérez y Alejandro Garúz.

El pasado 24 de abril, William Pittí Navarro y Ronny Ramiro Rodríguez enfrentaron otra audiencia ordinaria por la presunta comisión del delito de peculado, vinculada a la compra de equipos, mismos que luego de la presidencia de Martinelli desaparecieron. En este proceso la jueza se acogió al término de ley para dictar sentencia.