Dirigente educativo irá a juicio por presunto peculado ligado a fondos de capacitaciones docentes en Chiriquí

El proceso está relacionado con una investigación por la presunta malversación de recursos destinados a capacitaciones de docentes de la Asociación de Educadores Chiricanos (Aechi) entre 2014 y 2018.

La jueza de garantías de Chiriquí, Elvia Pittí González, dictó auto de apertura a juicio oral contra un dirigente educativo de 52 años investigado por la presunta comisión del delito contra la administración pública, en la modalidad de peculado con malversación.

La decisión quedó establecida mediante la resolución n.° 316, que ordena la continuación del proceso penal y fija la celebración del juicio oral para los días 24, 25 y 26 de mayo de 2027, a partir de las 9:00 a.m., en las instalaciones del Órgano Judicial en David.

Durante la audiencia intermedia, la jueza admitió un total de 48 pruebas, entre ellas 27 testimoniales, dos periciales y 19 documentales, presentadas por el fiscal anticorrupción del Ministerio Público, Pedro Menacho, así como por la defensa particular ejercida por Nilo González.

En la diligencia también participó la querellante particular Ana López Murillo.

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La investigación se originó por hechos ocurridos entre 2014 y 2018, período en el que presuntamente se habrían malversado fondos destinados a programas de capacitación de docentes de la Asociación de Educadores Chiricanos.

El caso se mantiene en fase previa al juicio y corresponderá al tribunal determinar, durante la audiencia oral, la responsabilidad penal del acusado.