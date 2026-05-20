La miel gana terreno en Darién: productores logran cosecha de 80 galones y apuestan por la apicultura como fuente de ingresos

Diez productores apícolas impulsan el crecimiento de esta actividad en la provincia, mientras el Mida busca convertir la producción de miel en una alternativa para el desarrollo rural y la sostenibilidad ambiental.

La apicultura comienza a abrirse espacio en la provincia de Darién, donde pequeños productores avanzan en la producción de miel de abeja y buscan convertir esta actividad en una nueva fuente de ingresos para las comunidades rurales.

De acuerdo con datos del Mida, durante los meses de marzo y abril se obtuvo una cosecha aproximada de 80 galones de miel, resultado alcanzado a través del trabajo de 10 productores dedicados a la actividad apícola.

El impulso al programa se desarrolla desde la nueva coordinación provincial de Ganadería, encabezada por el ingeniero Wuilberto Santos Sanjur, quien promueve el fortalecimiento productivo en el territorio.

Uno de los casos que refleja el potencial de esta actividad es el de Idelfonso Castro, residente de la comunidad de Sansoncito, corregimiento de Metetí, quien logró obtener cinco galones de miel mediante el manejo de apenas dos colmenas.

La producción generó cerca de 22 botellas, las cuales fueron vendidas en su totalidad, mostrando el potencial comercial que comienza a tomar fuerza en la región.

El programa técnico es desarrollado por José Gómez Bultrón, junto con Santos Sanjur, mediante recorridos, inspecciones y visitas en distintas comunidades para identificar y orientar a nuevos productores interesados en ingresar al sector.

Además del impacto económico, las autoridades destacan que el crecimiento de la apicultura aporta beneficios ambientales al favorecer la polinización natural, fortalecer ecosistemas y promover prácticas de desarrollo sostenible.

“Esta tarea es un compromiso para fortalecer e incentivar la producción apícola en diferentes comunidades del territorio darienita”, señaló Santos Sanjur.

Desde el Mida sostienen que el objetivo es consolidar la apicultura como una alternativa real para generar ingresos y dinamizar la economía rural en la provincia.