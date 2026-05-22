Contraloría auditará contratos millonarios de cisternas y analiza acciones por diplomas falsos en Meduca

El contralor adelantó que consultará con el departamento legal de la institución para determinar las posibles implicaciones penales y administrativas en el tema de los supuestos diplomas falsos.

Santiago de Veraguas/El contralor general de la República, Anel Flores, anunció desde la provincia de Veraguas el inicio de auditorías a los millonarios contratos de carros cisterna manejados por el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), luego de recibir una solicitud formal de investigación por parte del actual director.

Durante un conversatorio con periodistas en medio de una gira de trabajo por distintos proyectos en la provincia, el contralor confirmó que la nota llegó recientemente a la Contraloría y que las investigaciones arrancarán la próxima semana.

“Yo vi la nota que llegó ayer a la Contraloría; el lunes vamos a proceder a comenzar a mandar esas auditorías porque definitivamente queremos ver dónde se fueron tantos millones de dólares en cisternas”, expresó Flores.

El funcionario también cuestionó la continuidad del sistema de distribución de agua mediante cisternas y aseguró que el objetivo debe centrarse en fortalecer la infraestructura permanente.

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“Ojalá podamos eliminar lo que es el uso de cisternas y que volvamos a invertir en las tuberías, en la distribución y en las potabilizadoras, para que realmente el panameño cuando abra la pluma tenga el agua que requiere”, agregó.

En otro tema, Flores se refirió a la polémica surgida en el Ministerio de Educación por supuestos diplomas falsificados utilizados presuntamente para obtener aumentos salariales.

El contralor adelantó que consultará con el departamento legal de la institución para determinar las posibles implicaciones penales y administrativas.

“Si hay una falsificación de documento público, eso tiene un tema penal y, obviamente, si se basó en eso para hacer un aumento que definitivamente no era lo correcto, esos dineros tendrán que ver si los tienen que devolver”, manifestó.

Flores también indicó que la gira en Veraguas tiene como objetivo inspeccionar el avance de distintos proyectos estatales. Según explicó, algunas obras presentan progresos satisfactorios, mientras que otras mantienen atrasos, paralizaciones e incluso vencimientos de adendas de tiempo.

El contralor aseguró que la prioridad de la institución es lograr que los proyectos pendientes puedan concluirse y brindar respuestas a las comunidades afectadas.

Con información de Ney Castillo