Los trabajos se extenderán hasta el domingo 24 de mayo y contarán con la participación de unas 17 cuadrillas, que atenderán tanto reportes en la red principal como fugas intradomiciliarias.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) puso en marcha este viernes el operativo “Panamá Sin Fugas” en el corregimiento de Juan Díaz, una jornada especial que busca reparar más de 50 fugas de agua potable y mejorar la presión del suministro en distintos sectores de la comunidad.