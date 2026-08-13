Ifarhu e Incae firman alianza para formar profesionales y promover el emprendimiento

En la firma del convenio estuvo presente el presidente de la República, José Raúl Mulino, quien aseguró que “Panamá no puede seguir educando a jóvenes para que mañana no tengan empleos”.

Panamá/El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) y el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (Incae) firmaron un convenio para fortalecer la preparación profesional de los panameños, promover el emprendimiento y elevar la competitividad del país.

El acuerdo fue suscrito por la rectora de Incae, Camelia Ilie, y el director del Ifarhu, Carlos Godoy Othón. El presidente de la República, José Raúl Mulino, participó como testigo de honor.

Godoy Othón señaló que la alianza busca cumplir con las responsabilidades del Ifarhu tanto en la formación como en el aprovechamiento del recurso humano, con énfasis en elevar la calidad educativa.

“No es solamente formar para un empleo, sino también formar para emprender, y este convenio nos va a permitir elevar la competitividad del país a nivel nacional en todo su contexto, tanto en lo económico y lo social como en equidad y en la distribución del ingreso”, expresó.

La rectora de Incae explicó que la institución mantiene una presencia en Panamá con una visión de largo plazo y que la alianza permitirá ampliar su apuesta por el desarrollo del talento nacional.

Según Ilie, actualmente más de 180 alumnos cursan programas de maestría y más de 1,200 ejecutivos reciben formación en las aulas de Incae Panamá.

Hoy en día, gracias al apoyo que nos han dado, tenemos más de 180 alumnos de maestría y más de 1,200 ejecutivos en estas aulas en Incae Panamá, y con esta alianza la idea es seguir apostando por el desarrollo, seguir apostando por el talento del país”, manifestó.

Durante la actividad, el presidente Mulino planteó que la formación académica debe responder a las transformaciones del mercado laboral y al avance tecnológico.

El mandatario sostuvo que el país no puede continuar preparando jóvenes para ocupaciones que posteriormente no les ofrecerán oportunidades laborales.

Panamá no puede seguir educando a jóvenes para que mañana no tengan empleos, sino que hay que prepararlos para que puedan enfrentar el futuro”, expresó.

El consejero asesor presidencial del Incae, Stanley Motta, planteó que la innovación no debe entenderse únicamente como la creación de productos o modelos completamente nuevos.

A su juicio, también consiste en aprovechar soluciones que ya existen, adaptarlas y utilizarlas de manera más eficiente para atender las necesidades del país.

A veces creo que cuando hablamos de innovación, la gente se estanca, pensando que tiene que inventar algo para poder progresar, y creo que la innovación es maximizar y, a veces, importar cosas ya inventadas y ponerlas a un mejor uso”, expresó Motta.

El empresario consideró que Incae puede aportar el talento necesario para que estas soluciones se apliquen en Panamá y posteriormente tengan impacto regional.

“Creo que eso es lo que tenemos que hacer y creo que el Incae va a aportar talento para que esto se lleve a cabo en Panamá, en toda la región y en toda América Latina”, agregó.