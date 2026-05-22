Más de 17 cuadrillas trabajarán este fin de semana en operativo 'Panamá Sin Fugas' del Idaan en Juan Díaz

Los trabajos se extenderán hasta el domingo 24 de mayo y contarán con la participación de unas 17 cuadrillas, que atenderán tanto reportes en la red principal como fugas intradomiciliarias.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) puso en marcha este viernes el operativo “Panamá Sin Fugas” en el corregimiento de Juan Díaz, una jornada especial que busca reparar más de 50 fugas de agua potable y mejorar la presión del suministro en distintos sectores de la comunidad.

Los trabajos se extenderán hasta el domingo 24 de mayo y contarán con la participación de unas 17 cuadrillas, que atenderán tanto reportes en la red principal como fugas intradomiciliarias.

El director del Idaan, Antonio Tercero González, explicó que inicialmente se tenían programadas 35 reparaciones, pero la cifra aumentó debido a nuevos reportes detectados durante el operativo.

Uno de los puntos intervenidos corresponde a una obstrucción que estaría afectando el suministro de agua en dos viviendas de la comunidad. Para localizar el problema, personal técnico realizó excavaciones con maquinaria pesada en busca de una posible obstrucción en la tubería.

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Según el IDAAN, la meta es alcanzar hasta 100 fugas reparadas durante la jornada, lo que permitiría recuperar caudal perdido y mejorar la estabilidad del servicio de agua potable en el corregimiento. Tercero González aseguró que las labores no implicarán cortes prolongados del suministro y que, por el contrario, la reparación de fugas ayudará a aumentar la presión en la red de distribución.

Además de las reparaciones en la red de agua potable, las cuadrillas también trabajan en incidencias relacionadas con el saneamiento El operativo se desarrolla en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas (MOP), entidad encargada de las labores de reposición de pavimento en las áreas intervenidas.

Durante la jornada, el director del IDAAN también se refirió a la solicitud presentada ante la Contraloría General de la República para realizar una auditoría relacionada con contratos de carros cisterna suscritos entre 2013 y 2025.

De acuerdo con el funcionario, la petición surge tras la recepción de un informe elaborado por Auditoría Interna sobre las contrataciones vinculadas al servicio. Tercero González indicó que el documento fue remitido a la Contraloría para que la entidad determine si la información recopilada es suficiente o si deben incorporarse nuevos elementos al expediente.

Con información de Jorge Quirós