Aduanas intercepta cargamento ilegal de cigarrillos en Chiriquí
De acuerdo con las autoridades, el cargamento tenía como destino la provincia de Bocas del Toro y presuntamente formaba parte de una red de distribución ilegal de cigarrillos que operaría en el occidente del país.
David, Chiriquí/Agentes de la Dirección de Fiscalización Aduanera decomisaron más de 55 mil unidades de cigarrillos de contrabando en la provincia de Chiriquí, en un operativo realizado dentro de una empresa de encomiendas.