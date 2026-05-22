Policía resulta herido durante balacera registrada en Veracruz; hay dos aprehendidos
De acuerdo con el reporte preliminar, agentes policiales realizaban un patrullaje a pie por calle Los Pinos, en dirección hacia el sector de Loma de Juan, cuando detectaron la actitud sospechosa de varios individuos en un área con poca visibilidad.
Ciudad de Panamá, Panamá/Un agente de la Policía Nacional resultó herido tras un ataque armado registrado cerca de la medianoche del viernes en el corregimiento de Veracruz. Por este hecho, dos hombres fueron aprehendidos por las autoridades.