Mida exigirá identificación individual de bovinos para trámites de traslado a partir de julio de 2026

La medida aplicará para la confección de guías de movilización entre zonas zoosanitarias e intrazonas y forma parte del fortalecimiento de la trazabilidad pecuaria, según informó el Ministerio de Desarrollo Agropecuario.

El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida), a través de su Dirección Nacional de Salud Animal, anunció nuevos requisitos para el movimiento y traslado de bovinos en el país que comenzarán a regir desde el 1 de julio de 2026.

De acuerdo con la entidad, productores, transportistas, médicos veterinarios, usuarios del sistema Trazar-Agro y público en general deberán informar a los técnicos el número de Dispositivos de Identificación Individual Oficial correspondiente a cada animal bovino trasladado cuando se elaboren las guías de movilización entre zonas zoosanitarias e intrazonas.

El Mida aclaró que los bovinos que aún no cuenten con esta identificación continuarán movilizándose de forma grupal, conforme a las disposiciones vigentes y tal como se realiza actualmente.

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La institución también recordó que para la movilización será necesario adjuntar la documentación requerida, según lo establecido en la normativa vigente relacionada con el traslado de animales.

Asimismo, personal de Salud Animal, mediante Cuarentena Agropecuaria y los Puestos de Control de Movilización, realizará verificaciones e inspecciones para garantizar el cumplimiento de esta disposición.

Según la entidad, esta medida busca fortalecer gradualmente la trazabilidad pecuaria y no afectará la movilización regular de los productores.

Para consultas y orientación, los usuarios podrán acudir a las agencias regionales del Mida, coordinaciones de Salud Animal y puntos de soporte del sistema Trazar-Agro ubicados en las distintas provincias del país.