Colón arranca proyecto de renovación urbana en Barrio Norte y Barrio Sur

De acuerdo con el proyecto, las autoridades estiman que esta intervención no solo mejorará la estética del área, sino que también generará más de 500 plazas de empleo para residentes de la zona, impulsando la economía local durante su ejecución.

Colón, Colón/El municipio del distrito de Colón inició un proyecto de mejoramiento urbano en el casco de la ciudad, con una inversión superior a los 47 mil dólares provenientes de fondos de descentralización de la alcaldía, enfocado en la restauración de edificios en los corregimientos de Barrio Norte y Barrio Sur.

La iniciativa busca transformar la imagen del centro histórico de la ciudad mediante labores de limpieza, restauración y pintura de estructuras, principalmente en la conocida Avenida Central o Paseo Juan Demóstenes Arosemena.

El alcalde del distrito de Colón, Diógenes Galván, informó que en una primera etapa se intervendrán 21 edificios, aunque el plan contempla la recuperación de más de 200 inmuebles en todo el casco urbano.

“Se sanearon algunos de ellos y ya creo que el martes comenzamos propiamente con la pintura. Ojo, importante resaltar que se ha protegido y se ha respetado los criterios de patrimonio histórico y la paleta de colores que va a definir Patrimonio Histórico para toda la Avenida Central”, señaló Galván.

De acuerdo con el proyecto, las autoridades estiman que esta intervención no solo mejorará la estética del área, sino que también generará más de 500 plazas de empleo para residentes de la zona, impulsando la economía local durante su ejecución.

Ciudadanos del área han valorado positivamente el inicio de los trabajos, destacando que este tipo de iniciativas contribuyen a mejorar la imagen de la ciudad de Colón y a recuperar espacios emblemáticos del casco urbano.

Las autoridades han hecho un llamado a la población a colaborar en el mantenimiento de las estructuras intervenidas, evitando daños o actos de vandalismo, con el objetivo de preservar el impacto del proyecto y ofrecer una mejor impresión a visitantes y residentes.

Con información Néstor Delgado