Decomisan más de 55 mil cigarrillos de contrabando que iban hacia Bocas del Toro

De acuerdo con las autoridades, el cargamento tenía como destino la provincia de Bocas del Toro y presuntamente formaba parte de una red de distribución ilegal de cigarrillos que operaría en el occidente del país.

Provincia de Chiriquí/Agentes de la Dirección de Fiscalización Aduanera decomisaron más de 55 mil unidades de cigarrillos de contrabando en la provincia de Chiriquí, en un operativo realizado dentro de una empresa de encomiendas.

De acuerdo con las autoridades, el cargamento tenía como destino la provincia de Bocas del Toro y presuntamente formaba parte de una red de distribución ilegal de cigarrillos que operaría en el occidente del país.

Las investigaciones preliminares apuntan a que los productos habrían ingresado al territorio nacional desde otros países mediante rutas irregulares y posteriormente eran trasladados hacia distintos puntos de la región, e incluso hacia Costa Rica.

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Según las autoridades aduaneras, se trata de cigarrillos adulterados que no cuentan con registro sanitario, lo que representa riesgos para la salud de los consumidores y afecta la economía formal de la región.

Tras el decomiso, la Dirección de Fiscalización Aduanera y funcionarios de Aduanas iniciaron una investigación administrativa para determinar el origen de la mercancía y establecer quiénes serían los responsables y destinatarios del cargamento ilegal.

El operativo es considerado por las autoridades como un nuevo golpe contra el contrabando de cigarrillos en el occidente del país, una actividad ilícita que mantiene vigilancia permanente en zonas fronterizas y rutas comerciales.

Con información de Demetrio Ábrego