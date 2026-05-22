Condenan a 12 años de prisión a abogada que estafó a siete hermanos para quedarse con su terreno en Chiriquí

La investigación se originó por hechos ocurridos en 2019 en la comunidad de Bongo, distrito de Bugaba, donde la hoy condenada habría utilizado engaños y documentos falsificados para apropiarse de una finca de tres hectáreas perteneciente a siete hermanos de la tercera edad.

Ciudad de Panamá, Panamá/Una abogada de 37 años fue condenada a 12 años de prisión por el Tribunal de Juicio Oral de Chiriquí luego de hallarla culpable de los delitos de estafa agravada y falsificación de documentos, en perjuicio de siete hermanos adultos mayores propietarios de una finca en el distrito de Bugaba.

La investigación se originó por hechos ocurridos en 2019 en la comunidad de Bongo, distrito de Bugaba, donde la hoy condenada habría utilizado engaños y documentos falsificados para apropiarse de una finca de tres hectáreas perteneciente a estos hermanos de la tercera edad.

La sentencia, identificada con el número 73 del 21 de mayo de 2026, fue emitida de manera unánime por los jueces Basilio Guerra, quien presidió el tribunal, Alvinis Almengor y Aneth Duarte.

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Durante la audiencia de lectura de sentencia, el tribunal impuso siete años de prisión por el delito de estafa agravada y cinco años adicionales por falsificación material e ideológica de documentos públicos.

Además de la pena principal, los jueces ordenaron la inhabilitación de la condenada para ejercer la profesión durante cinco años, una vez cumplida la condena, así como la restitución del bien a las víctimas. El tribunal también rechazó las acciones resarcitorias presentadas dentro del proceso.

La decisión se sustentó en las pruebas presentadas durante el juicio, entre ellas 14 testimonios, cinco peritajes, 37 pruebas documentales y una prueba material, las cuales, según el tribunal, demostraron la responsabilidad penal de la acusada.