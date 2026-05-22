Mulino tras designación de Ilya Espino de Marotta: Los proyectos del Canal 'hay que hacerlos todos'

Entre los principales desafíos que enfrentará su administración figuran la seguridad hídrica del Canal, especialmente con el desarrollo del proyecto de Río Indio, así como la expansión logística, nuevos puertos y corredores energéticos contemplados dentro del plan estratégico canalero.

Ciudad de Panamá, Panamá/La designación de Ilya Espino de Marotta como nueva administradora del canal de Panamá continúa generando reacciones en distintos sectores del país. Este viernes, el presidente José Raúl Mulino destacó la trayectoria y experiencia de la ingeniera, asegurando que contará con el respaldo político del Gobierno para impulsar los principales proyectos estratégicos de la vía interoceánica.

Durante declaraciones a los medios, el mandatario reveló que conversó personalmente con Espino de Marotta tras su designación y resaltó su extensa carrera dentro de la institución canalera.

“Ayer hablé con ella y me alegro mucho porque es una profesional prácticamente nacida dentro del Canal de Panamá, con mucha experiencia. Ha liderado proyectos enormes como el de la ampliación; ahora estaba a cargo de Río Indio”, expresó Mulino.

El presidente reiteró además que el Ejecutivo respaldará iniciativas claves para el desarrollo del Canal y del país, entre ellas el proyecto hídrico de Río Indio, las plataformas logísticas y otras obras de expansión.

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“Todo el apoyo del Gobierno Nacional dentro de las limitaciones que hay, pero el apoyo político sí a los proyectos del Canal de Panamá. Hay que hacerlos todos, porque van a redundar en beneficio de Panamá”, afirmó.

La ingeniera Espino de Marotta fue designada ayer por la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá para dirigir la vía interoceánica durante el periodo 2026-2033, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar el cargo en la historia de la institución.

Hasta ahora se desempeñaba como subadministradora del Canal y anteriormente lideró áreas estratégicas vinculadas a la ampliación de la ruta marítima, uno de los proyectos de infraestructura más importantes ejecutados en el país.

Entre los principales desafíos que enfrentará su administración figuran la seguridad hídrica del Canal, especialmente con el desarrollo del proyecto de Río Indio, así como la expansión logística, nuevos puertos y corredores energéticos contemplados dentro del plan estratégico canalero.

La designación también ha sido vista por diversos sectores políticos y empresariales como una señal de continuidad institucional y fortalecimiento técnico en medio de retos climáticos y geopolíticos que impactan el comercio marítimo mundial.

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