Puentes vehiculares en Panamá y San Miguelito serán reparados; tras 25 años sin mantenimiento

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Obras Públicas (MOP) anunció el inicio inminente de un plan integral de rehabilitación de 12 puentes vehiculares metálicos ubicados en los distritos de Panamá y San Miguelito. Edwin Lewis, Director Nacional de Estudio y Diseño del MOP, durante una entrevista con Noticias AM confirmó el arranque la próxima semana de estas reparaciones, que son parte de las quejas de los conductores en la capital.

Lewis explicó que estos puentes, instalados entre 1994 y 1999, no han recibido mantenimiento profundo en más de 25 años. “Algunos tuvieron reparaciones puntuales tras accidentes, pero nunca hubo un plan integral hasta ahora”, señaló. El deterioro más visible está en las juntas y la capa de rodadura, cuya ausencia expone la lámina de acero, generando riesgos de patinaje y trastornos en el tráfico.

Aclaró que, pese al mal estado, no existen daños estructurales: las bases y vigas principales están estables. Los problemas se concentran en elementos de servicio al usuario: barandas dañadas, pernos sueltos, drenajes obstruidos y falta de iluminación. “Lo que vamos a hacer es reemplazar lo que ya cumplió su vida útil, limpiar, pintar y garantizar tres años de mantenimiento posterior”, detalló.

El primer puente en intervenirse será el de Balboa, en la zona de vía España y Cincuentenario, considerado el más crítico por el estado de sus diafragmas y juntas.

Le seguirán los de la USMA, Avenida 3 de Noviembre (cerca de la DIJ), Villa Lucre, Paraíso, Brisas del Golf, San Antonio, Las Acacias, Cerro Viento, Los Pueblos y otros dos en San Miguelito. También se incluirá el puente del Complejo de la Caja del Seguro Social en la Transístmica.

Los trabajos, adjudicados a un consorcio integrado por Toronto Global Holding y Constructora Urbana (CUSA), comenzarán en las próximas semanas. Cada intervención tomará entre 45 y 60 días, realizándose principalmente de noche para minimizar el impacto vial. “No podemos cerrar totalmente los puentes, así que trabajaremos por secciones”, explicó Lewis.

Lewis destacó la importancia del mantenimiento preventivo y llamó a gobiernos locales a sumarse a la tarea mediante programas de descentralización. “Limpiar los puentes regularmente evita que crezcan arbustos, se tapen drenajes o se generen distracciones al volante”, dijo.