Despliegan operativo de Intervención Territorial Focalizada para fortalecer seguridad en comunidades

Ciudad de Panamá/La Policía Nacional informó a la ciudadanía que todo su pie de fuerza participará en el operativo interinstitucional de Intervención Territorial Focalizada, el cual inició el 15 de abril de 2026.

Informó la Policía Nacional que esta medida responde al compromiso institucional de fortalecer la seguridad en las distintas comunidades del país, mediante una mayor presencia policial y acciones estratégicas orientadas a la prevención del delito.

Con esta iniciativa, la Policía Nacional busca reforzar la vigilancia y la atención oportuna ante cualquier situación que afecte el orden público.

La Policía Nacional reiteró su llamado a la colaboración de la comunidad, recordando que la seguridad es una tarea compartida que requiere la participación activa de todos.