Lotería Fiscal se regionaliza: realizarán 12 sorteos distribuidos tres meses

La nueva dinámica contempla la división del interior en cuatro regiones, en las que se realizarán un total de 12 sorteos distribuidos en tres meses.

Panamá/La Dirección General de Ingresos (DGI) anunció cambios en la modalidad de la Lotería Fiscal, que dejará de ser nacional para adoptar un formato regional, con el objetivo de incentivar la participación de los contribuyentes en todo el país.

La nueva dinámica contempla la división del interior en cuatro regiones, en las que se realizarán un total de 12 sorteos distribuidos en tres meses: mayo, agosto y noviembre, con cuatro sorteos en cada periodo.

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Para participar, los ciudadanos deberán mantener el mecanismo tradicional: depositar cinco facturas correspondientes a la región donde residen en un sobre con sus datos personales, incluyendo nombre, cédula, dirección, correo electrónico y número de teléfono.

Calendario de sorteos inicia en mayo

De acuerdo con la subsecretaria general del MEF, Ana Matilde Amado, la primera fase iniciará el 19 de mayo y concluirá el 28 de mayo.

19 de mayo: Panamá

21 de mayo: Darién, Colón y Panamá Oeste

26 de mayo: Chiriquí, Bocas del Toro y Veraguas

28 de mayo: Herrera y Los Santos

Premios y participación

Cada sorteo contará con 25 ganadores, distribuidos en cinco premios de $10 mil dólares, 10 premios de $5 mil dólares y 10 premios de mil dólares.

Las autoridades reiteraron que lo ideal es que los contribuyentes participen dentro de la región o provincia donde residen, a fin de garantizar una distribución equitativa de los premios.

Con este nuevo esquema, la DGI busca fortalecer la cultura tributaria y fomentar el cumplimiento fiscal a través de incentivos directos a la ciudadanía.

Con información de Luis Jiménez