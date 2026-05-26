Cancilleres de Panamá y Costa Rica acuerdan agenda conjunta sobre seguridad, migración y comercio

El encuentro se realizó en Nueva York durante actividades vinculadas al Debate Abierto del Consejo de Seguridad de la ONU y permitió avanzar en temas bilaterales entre ambos países.

En el marco del Debate Abierto del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el canciller panameño Javier Martínez-Acha Vásquez sostuvo este martes una reunión en Nueva York con su homólogo costarricense, Manuel Tovar, con quien acordó avanzar en una agenda conjunta de trabajo enfocada en temas estratégicos para ambos países.

Durante el encuentro realizado en la sede de la Organización de las Naciones Unidas, Martínez-Acha reiteró la invitación para que la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, participe en la conmemoración del Bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá, prevista para finales de junio.

La actividad busca fortalecer el diálogo político y promover la integración regional entre las naciones latinoamericanas, retomando el espíritu histórico del encuentro impulsado por el libertador Simón Bolívar en Panamá.

La reunión también permitió reafirmar la histórica relación de amistad, cooperación y respeto mutuo entre Panamá y Costa Rica.

Ambos ministros coincidieron en que la diplomacia debe mantenerse como una herramienta clave para el entendimiento entre las naciones y el fortalecimiento del respeto recíproco entre los pueblos.

Como parte de los acuerdos alcanzados, los cancilleres definieron una hoja de ruta que incluirá reuniones posteriores para abordar asuntos relacionados con:

Seguridad regional

Migración

Cooperación aduanera

Comercio bilateral

Cooperación diplomática

Además, acordaron coordinar próximamente las fechas y sedes donde se desarrollarán futuras reuniones técnicas y políticas.

Contexto: cooperación regional y movilidad

Panamá y Costa Rica mantienen una estrecha coordinación en asuntos vinculados con la seguridad fronteriza, el flujo migratorio en la zona del Darién, comercio e intercambio aduanero, temas que han cobrado mayor relevancia en los últimos años debido al aumento de movimientos migratorios y los desafíos regionales en materia de seguridad y desarrollo económico.