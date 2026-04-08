MOP prepara licitación para reparaciones mayores en los puentes Centenario y de las Américas

El proceso de licitación está previsto para este año, mientras que la ejecución de las obras se proyecta para el próximo año, según adelantó el ministro.

Ciudad de Panamá/El estado de los principales puentes del país vuelve al centro del debate, luego de que el ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, anunciara que tanto el puente Centenario como el Puente de las Américas están siendo "revisados" con miras a ejecutar reparaciones de mayor alcance.

De acuerdo con el titular, el puente Centenario concluyó recientemente trabajos de mantenimiento, pero actualmente se revisa un contrato con la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) para identificar necesidades adicionales.

En paralelo, el Puente de las Américas también está siendo objeto constante de mantenimientos preventivos, dijo el titular.

El objetivo de estas revisiones, expresó el ministro, es detectar deficiencias que permitan elaborar un pliego de cargos para licitar las reparaciones que se consideran entre las más importantes realizadas en estas infraestructuras en los últimos años.

El proceso de licitación está previsto para este año, mientras que la ejecución de las obras se proyecta para el próximo año, según adelantó el ministro.

El espíritu de esas revisiones es identificar lo que está deficiente en esos puentes y elaborar un pliego para que sean licitadas las reparaciones que se van a realizar, posiblemente las más importantes de las que se han estado haciendo. La licitación se dará este año y las reparaciones se darán para el próximo año", explicó el titular del MOP.

Mientras se concretan estos planes, el Puente de las Américas continúa bajo un esquema de mantenimiento preventivo que, según el ministro, se ha mantenido de forma constante.

El Puente de las Américas se mantiene bajo mantenimiento preventivo, que hemos estado realizando desde que llegamos al cargo", acotó.

Las declaraciones del ministro se dieron en medio de cuestionamientos por parte de diputados de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, instancia que aprobó un traslado de partida por 12 millones 800 mil dólares destinado a reparaciones de proyectos viales; sobre estas obras no detalló mucho, solo habló de la vía del Naranjo en Boquete, Chiriquí.

El tema cobra relevancia en un contexto donde estas infraestructuras son clave para la movilidad del país, luego de que la tarde del lunes 6 de abril, alrededor de las 4 de la tarde, un camión cisterna se incendió y alcanzó a otros dos vehículos, debajo de la estructura del puente de las Américas. En medio del siniestro, una persona murió y dos resultaron heridas.

Esta situación provocó el cierre del puente por varias horas.

Precisamente hoy se anunció que una misión del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos llegará mañana jueves 9 de abril a Panamá para colaborar, de manera voluntaria, en la inspección estructural del Puente de las Américas.