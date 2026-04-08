Puente de las Américas: Ingenieros de la Armada de EEUU realizarán análisis a las estructuras tras explosión

El próximo lunes, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) estará recibiendo un informe detallado de los ingenieros del US Army.

Ciudad de Panamá/Una misión del Cuerpo de Ingenieros de la Armada de Estados Unidos (US Army) llegará mañana jueves, 9 de abril, a Panamá para colaborar, de manera voluntaria, en la inspección estructural del Puente de las Américas.

Esta labor surge tras la explosión ocurrida el pasado lunes de camiones cisternas en el sector de La Boca, debajo del puente La inspección, liderada por el Ministerio de Obras Públicas (MOP), suma así expertos y herramientas de control en un plan de inspección integral.

El equipo —integrado por dos ingenieros estructurales y dos especialistas de apoyo— llega con el objetivo exclusivo de emitir una evaluación técnica sobre el puente y garantizar que su uso es 100% seguro, inclusive para vehículos con carga pesada y grandes buses.

La colaboración es parte del programa entre ambas naciones y se espera que la visita y la inspección al puente por parte de los ingenieros estadounidenses se den entre el viernes y el sábado.

El próximo lunes, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) estará recibiendo un informe detallado de los ingenieros del US Army.