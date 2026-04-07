Puente de las Américas resiste, pero queda bajo monitoreo por impacto del calor en su estructura

La calzada, se informó que las losas de rodadura, reforzadas con mallas de carbono, se encuentran 'aparentemente en buen estado', aunque los técnicos recomendaron realizar pruebas adicionales.

La inspección técnica realizada al puente de las Américas no evidenció daños estructurales de gravedad tras el reciente incendio de tres cisternas en el sector de La Boca. Aunque sí se mantendrá un monitoreo a su estructura durante siete días, por lo que se ha restringido el paso de vehículos pesados como medida preventiva.

De acuerdo con el titular del Ministerio de Obras Públicas (MOP), José Luis Andadre, las estructuras principales, como las cerchas, no presentan afectaciones significativas. Sin embargo, se identificaron daños menores en la superficie, como pintura levantada por las altas temperaturas, lo que será atendido posteriormente con trabajos de mantenimiento.

En cuanto a la calzada, se informó que las losas de rodadura, reforzadas con mallas de carbono, se encuentran 'aparentemente en buen estado', aunque los técnicos recomendaron realizar pruebas adicionales para confirmar su condición real tras la exposición al calor, que se extendió por varias horas durante el incendio.

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Ante la incertidumbre sobre el impacto total de las altas temperaturas, el MOP decidió limitar la carga sobre el puente a un máximo de 10 toneladas. Como resultado, se autorizó únicamente el paso de vehículos livianos, entre ellos motos, autos, sedanes, pick-ups, camionetas, microbuses y buses tipo coaster.

En contraste, quedó restringido el tránsito de buses tipo “diablo rojo”, buses de gran tamaño y todo tipo de camiones de carga, con excepción de vehículos de emergencia.

Andrade dijo que durante los próximos siete días se mantendrá un monitoreo constante de la estructura, que incluirá mediciones topográficas y ensayos técnicos, con el objetivo de evaluar su comportamiento ante las cargas actuales.

Tras este período, se revisarán nuevamente las condiciones del puente para determinar si se amplían o mantienen las restricciones vigentes, mientras continúan los estudios integrales sobre su estado estructural.