Entra en vigencia Ley de Economía Circular ¿De qué se trata?

Ciudad de Panamá, Panamá/Panamá ya cuenta oficialmente con la Ley 502 de Economía Circular, tras su sanción por el presidente de la República, José Raúl Mulino, y su posterior publicación en Gaceta Oficial el 26 de noviembre de 2025.

La norma establece el primer marco jurídico integral orientado a racionalizar el uso de los recursos naturales, reducir la contaminación y promover prácticas productivas sostenibles en el país.

Con esta Ley, también se busca que los materiales permanezcan el mayor tiempo posible dentro de los ciclos productivos, con especial énfasis en minimizar la generación de desechos, impulsar el reciclaje, reutilización y reparación, y fomentar iniciativas de innovación ambiental. Entre las finalidades que establece la ley se destacan:

Reducir la generación de residuos e impulsar prácticas responsables de producción y consumo

Disminuir la presión sobre los recursos naturales y reducir emisiones contaminantes

Valorar los desechos mediante procesos de reutilización, reciclaje, reparación y retorno de envases a productores.

Establecer la Responsabilidad Extendida del Productor

Fomentar empleos verdes y brindar incentivos a emprendimientos sostenibles

Promover investigación e innovación en materia de economía circular

Impulsar programas de educación y sensibilización ciudadana

Proteger la salud pública y el ambiente, mejorando la calidad del aire, agua y suelo

La Ley 502 se fundamenta en principios como sostenibilidad, residuo mínimo, eficiencia en el uso de recursos, utilización de energías renovables, prevención de impactos ambientales, participación interinstitucional y el criterio de “quien contamina paga”.

Asimismo, establece que las consideraciones ambientales deben integrarse de forma transversal en las políticas públicas y procesos productivos. La normativa crea el Consejo Nacional de Economía Circular, adscrito al Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), encargado de coordinar y supervisar la implementación de la ley. Este consejo incluirá representantes del sector público, privado, académico y organizaciones no gubernamentales.

El organismo deberá elaborar un Plan Estratégico Nacional que será actualizado cada cuatro años y que definirá metas de reducción y valorización de residuos, capacitación técnica, lineamientos para la Responsabilidad Extendida del Productor y estrategias de colaboración multisectorial.

Formación, innovación y monitoreo

La ley también establece:

Programas de capacitación y asistencia técnica para emprendedores

Campañas educativas para incentivar un consumo responsable

La incorporación de contenidos sobre economía circular en universidades e institutos técnicos

La creación de una Plataforma Nacional de Indicadores de Economía Circular, administrada por el MiAmbiente, que permitirá la medición y publicación periódica del estado de avance del país en este ámbito.

En el documento publicado, también se establece que cada tres años se emitirá un reporte nacional con indicadores oficiales. Para conocer la Ley completa, puede ingresar AQUÍ.