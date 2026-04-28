Reciclaje en la agenda: Autoridad de Aseo apuesta por conciencia ciudadana ante crisis de desechos

Las autoridades está en evitar que los desechos especialmente plásticos terminen en ríos y playas, un problema recurrente que impacta tanto al ambiente como a la salud pública.

Ciudad Panamá/Con la mirada puesta en reducir el impacto ambiental de los residuos, la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) prepara una serie de actividades de cara al Día Nacional del Reciclaje, que se celebrará el próximo 17 de mayo. La estrategia no se limita a actos simbólicos: busca instalar el tema en comunidades donde la disposición inadecuada de basura sigue siendo una constante.

El secretario general de la entidad, Rodrigo Mejía, adelantó que la agenda incluirá tanto espacios de reflexión como iniciativas participativas. Entre ellas, un foro dedicado a discutir el reciclaje “a fondo” y actividades más dinámicas, como una especie de fiesta de disfraces elaborados con materiales reutilizables. A esto se suman jornadas de recolección de desechos en Costa del Este y un punto de acopio ciudadano en el Mirador del Pacífico.

Más allá de los eventos puntuales, la AAUD insiste en que el problema requiere continuidad. Según datos de su departamento de reciclaje, durante 2025 se intervinieron 16 instituciones, en las que se lograron recolectar cerca de nueve toneladas de residuos. La cifra, aunque significativa, también evidencia la magnitud del desafío.

El énfasis de las autoridades está en evitar que los desechos especialmente plásticos terminen en ríos y playas, un problema recurrente que impacta tanto al ambiente como a la salud pública. En ese sentido, la entidad ha reiterado que mantiene vigentes los programas de sanciones para quienes dispongan la basura de forma irresponsable.

Paralelamente, se desarrollan talleres comunitarios con el objetivo de fomentar hábitos sostenibles bajo el principio de reducir, reutilizar y reciclar. La apuesta, según la institución, es que el cambio no dependa únicamente de operativos o campañas aisladas, sino de una transformación en la conducta cotidiana de la ciudadanía.

A pocas semanas de la conmemoración, el reto sigue siendo trasladar el mensaje más allá de los anuncios y lograr que las prácticas de reciclaje se integren, de forma real, en la vida diaria de la población.