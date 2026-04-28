Trasladan a cerca de 400 privadas de libertad al nuevo centro femenino La Esmeralda, se esperan mejores condiciones

Durante la jornada, el director del Sistema Penitenciario se mantuvo en el lugar desde el inicio del operativo. Su presencia, según se indicó, responde a la intención de acompañar el proceso y explicar a las internas las condiciones del nuevo centro, así como las oportunidades que ofrecería.

Ciudad Panamá/Desde las primeras horas de este martes comenzó el traslado de unas 400 mujeres privadas de libertad hacia el nuevo centro femenino La Esmeralda, en un proceso que las autoridades presentan como un paso hacia la mejora de condiciones dentro del sistema penitenciario y el fortalecimiento de la resocialización.

El movimiento, que se desarrolla de forma progresiva, forma parte de una reorganización que busca ubicar a las internas en un recinto que, según información oficial, cuenta con espacios adecuados y programas diseñados para atender de manera integral a la población femenina. Entre las promesas están la habilitación de talleres y actividades orientadas a la formación y eventual reinserción social.

Durante la jornada, el director del Sistema Penitenciario se mantuvo en el lugar desde el inicio del operativo. Su presencia, según se indicó, responde a la intención de acompañar el proceso y explicar a las internas las condiciones del nuevo centro, así como las oportunidades que ofrecería.

Por su parte, la Ministra de Gobierno Dinoska Montalvo, también supervisa el traslado. De acuerdo con el comunicado, ha reiterado a las mujeres privadas de libertad un mensaje de “tranquilidad y confianza”, asegurando que se han coordinado medidas para mantener el orden durante todo el proceso. Entre ellas, se mencionan facilidades de transporte para familiares, un punto que suele generar tensiones en este tipo de movimientos.

El traslado se lleva a cabo bajo protocolos establecidos, con énfasis según las autoridades en la seguridad y el bienestar tanto de las internas como del personal involucrado.

Aunque el discurso oficial subraya mejoras en infraestructura y programas, el desarrollo completo del proceso y las condiciones reales dentro del nuevo centro serán determinantes para evaluar si este cambio representa una transformación sustancial en la vida de las mujeres trasladadas.