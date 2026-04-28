Siete aprehendidos en Panamá en operativo internacional contra la explotación sexual infantil

Los allanamientos se realizaron en distintos puntos de la provincia de Panamá y en Chiriquí.

Panamá/La Procuraduría General de la Nación, con participación del procurador Luis Carlos Gómez, junto a sus brazos auxiliares DNIP y DIJ de la Policía Nacional y con la colaboración de la agencia Homeland Security Investigations, ejecutó la operación internacional contra la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, Aliados por la Infancia VI.

Dicha operación se desarrolló simultáneamente en 15 países, tales como Argentina, Brasil, Costa Rica, España, Francia, entre otros.

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Los allanamientos se realizaron en distintos puntos de la provincia de Panamá y en Chiriquí lográndose la aprehensión de 7 personas por los presuntos delitos contra la libertad e integridad sexual en la modalidad de posesión y distribución de material de abuso sexual infantil.

Las personas serán presentadas ante los jueces de garantías, quienes decidirán sobre la admisión de imputación y las medidas cautelares que solicitarán los fiscales.