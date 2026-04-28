Siete aprehendidos en Panamá en operativo internacional contra la explotación sexual infantil
Los allanamientos se realizaron en distintos puntos de la provincia de Panamá y en Chiriquí.
Panamá/La Procuraduría General de la Nación, con participación del procurador Luis Carlos Gómez, junto a sus brazos auxiliares DNIP y DIJ de la Policía Nacional y con la colaboración de la agencia Homeland Security Investigations, ejecutó la operación internacional contra la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, Aliados por la Infancia VI.
Dicha operación se desarrolló simultáneamente en 15 países, tales como Argentina, Brasil, Costa Rica, España, Francia, entre otros.
Los allanamientos se realizaron en distintos puntos de la provincia de Panamá y en Chiriquí lográndose la aprehensión de 7 personas por los presuntos delitos contra la libertad e integridad sexual en la modalidad de posesión y distribución de material de abuso sexual infantil.
Las personas serán presentadas ante los jueces de garantías, quienes decidirán sobre la admisión de imputación y las medidas cautelares que solicitarán los fiscales.